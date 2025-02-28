Зруйнує економіку Угорщини: Орбан зробив гучну заяву щодо вступу України до Євросоюзу

За словами Орбана, вступ України до ЄС насамперед завдасть удару по сільському господарству Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є "немислимим тут і зараз" і зруйнує економіку його країни.

Про це очільник уряду Угорщини заявив в ефірі радіо Кошута.

За словами Орбана, вступ України до ЄС насамперед завдасть удару по сільському господарству Угорщини, а згодом і по всій національній економіці.

"Я також не бачу чітко, як можна було б приборкати злочинність, яка хлине до Угорщини разом із цим", — заявив Орбан.

Політик зазначив, що не бачить жодних аргументів на користь членства України в ЄС з точки зору інтересів Угорщини. Водночас він заявив, що має "безліч аргументів" проти цього процесу.

"Я не смію сказати, що завжди й назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", — додав прем'єр Угорщини.

Нагадаємо, Орбан припустив, за який час може завершитися війна Росії проти України.

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