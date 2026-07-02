ЗСУ атакували один із найбільших НПЗ Росії: на підприємстві спалахнула пожежа (фото, відео)

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Сили оборони України завдали удару по Кстовському нафтопереробному заводу «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез» у Нижньогородській області РФ. На об’єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про НПЗ у Кстово

Як відомо, підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними радника голови Міноборони Сергія Стерненка, його проєктна потужність становить 17 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його четвертим за обсягами переробки НПЗ у країні.

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Кстовський НПЗ вважається одним із ключових виробників бензину та дизельного пального, яке використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

За попередньою інформацією, після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Наразі завод продовжує горіти. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки російська влада поки не оприлюднила.

Раніше Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших виробників мастил у Росії, який розташований більш ніж за 1300 км від лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що також було уражено стратегічний об'єкт у Пензенській області, де виготовляють компоненти для ракетного озброєння, яке РФ використовує для ударів по українських містах. Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по військово-промислових об'єктах РФ як відповідь на російську агресію.

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