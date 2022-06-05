ЗСУ "денацифікували" одного з найвідоміших російських найманців ПВК "Вагнер"

На Харківщині українські захисники ліквідували одного з найвідоміших російських найманців приватної військової компанії "Вагнер" Володимира Анданова.

Путінський вояка був родом з Бурятії. Мав позивний "Ваха".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.



За даними журналіста, Анданов воював на Донбасі ще від 2014 року. Брав участь у боях за Дебальцеве. Зокрема, засвітився на популярному відео з Горлівки, де російськи загарбники називали міста, з яких приїхали вбивати українців. Після 2015 їздив воювати у Сирію.

Загибель Анданова підтвердили російські засоби масової пропаганди.

Раніше повідомляли, що на "концерт до Кобзона" українські військові відправили ще одного російського генерал-майора Романа Кутузова. Ліквідували на сході України. Смерть генерала підтвердив і російський пропагандист ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія – ред.) Олександр Сладков.

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