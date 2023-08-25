Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
189
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Знищено 259 630 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 12 дронів та три крилаті ракети.

Станом на 25 серпня 2023 року ЗСУ знищили 259 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 259 630 (+470) осіб,
  • танків - 4378 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 8521 (+10) од,
  • артилерійських систем - 5361 (+28) од,
  • РСЗВ - 724 (+1) од,
  • засоби ППО - 495 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12),
  • крилаті ракети - 1409 (+3),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 802 (+1).

Як повідомлялося, американський генерал Марк Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ. За його словами, війська РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
189
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація