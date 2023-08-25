ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Ворог втратив ще 12 дронів та три крилаті ракети.

Станом на 25 серпня 2023 року ЗСУ знищили 259 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 259 630 (+470) осіб,

танків - 4378 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8521 (+10) од,

артилерійських систем - 5361 (+28) од,

РСЗВ - 724 (+1) од,

засоби ППО - 495 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12),

крилаті ракети - 1409 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од,

спеціальна техніка - 802 (+1).

Як повідомлялося, американський генерал Марк Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ. За його словами, війська РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.

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