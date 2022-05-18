ЗСУ ліквідували одного з найкращих сибірських снайперів, який воював в Україні

ЗСУ ліквідували одного з найкращих сибірських снайперів, який воював в Україні

Збройні сили України лідквідували командира відділення стрілецької роти снайперів 1-го стрілецького взводу молодшого сержанта Сергія Царькова 1983 року народження.

Як пишуть російські засоби масової пропаганди, військовий загинув 17 травня "у ході спецоперації в Україні".

Про це повідомляє Chita.ru.

"Сергій Ігорович Царьков служив у стрілецькій роті снайперів. Він був найкращим снайпером бригади. Його всі дуже поважали, він був професіоналом, мав авторитет. Ніхто не міг повірити, що таке могло статися з ним", - розповіли у військкоматі.

Також у відомстві зазначили, що Сергій Царьков від 2016 року був постійним учасником та призером міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж".

На сайті законодавчих зборів Забайкальського краю йдеться, що Сергій Бронніков був переможцем міжнародних армійських ігор 2016 року у змаганнях "Танковий біатлон". Тоді він служив у 36-й окремій гвардійській Лозівській Червонопрапорній мотострілецькій бригаді. В окупанта залишився двоє дітей — дівчатка 13 і 14 років.

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