ЗСУ на Курщині: у Кремлі знайшли, кого звинуватити у вторгненні

У Росії затримали низку чиновників з керівництва трьох прикордонних з Україною областей. Їх намагаються звинуватити у провалі захисту кордонів від рейдів і вторгнень ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.

Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень на кордоні Курської та Бєлгородської областей у період роботи чиновника в обласній адміністрації.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).

В Інституті зазначили, що раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.

У звіті також нагадали, що президент Володимир Путін показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня — незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.

«В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки, є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року», — переконані аналітики.

Крім того, в Інституті припускають, що Кремль також намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність Росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 і 2024 роках.

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими. За його словами, українські втрати були «суттєво меншими», однак точних цифр він не назвав.

Раніше він повідомляв також, що Сили оборони контролюють 90 квадратних кілометрів Курської області. Це упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Приблизно 10 тисяч російських військових залишаються втягнутими у бої на території РФ.