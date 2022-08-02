ЗСУ отримують зброю, якої не має німецька армія: Шольц заперечив інформацію про зменшення допомоги Україні

Німеччина не скорочує військову підтримку України, яка вже понад п'ять місяців у війні бореться з агресоркою Росією.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ не відповідає дійсності. Він наголошує, що "від перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю та боєприпаси.

Про це керівник уряду Німеччини заявив в інтерв'ю Globe and Mail.

"Ми доставили все, що у нас було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів та нелетальної допомоги. З тих пір ми перейшли на більш складні та дорогі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарні РЛ "Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", - стверджує Шольц.

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання українських екіпажів. Шольц запевнив, що його країна буде продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому у виданні Die Welt, з'явилася інформаця про те, Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу для України. Посилаючись на список вже доставленого та запланованого ФРН озброєння, Die Welt зауважило, що за останні тижні (станом на 20 липня) Берлін передав Києву лише сухпайки та автівки.

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