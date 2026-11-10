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ЗСУ отримають польські МіГ-29: що Україна погодилася віддати натомість
Потенційна домовленість стала частиною ширших переговорів про військову та промислову співпрацю між Києвом і Варшавою.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна погодилася передати Варшаві технології для протидії безпілотникам. Паралельно сторони обговорюють можливе передавання Києву двох польських винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє польський портал WP Wiadomości.
Томчик заявив про згоду України передати антидронові технології
10 листопада Цезарій Томчик повідомив у соцмережі X, що Україна погодилася передати Польщі потрібні їй технології для боротьби з безпілотниками.
Днем раніше, 9 листопада, під час візиту до Києва польський посадовець розповів, що одним із питань переговорів є передавання Україні двох винищувачів МіГ-29. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотників та протидії їм.
За словами Томчика, переговори вже близькі до завершення, а сторони узгоджують деталі майбутньої домовленості.
Водночас конкретних розробок, які Україна може передати Польщі, посадовець не назвав. Польський портал Onet звернув увагу, що наразі також незрозуміло, чи будуть МіГ-29 частиною цієї угоди.
Міністр оборони Польщі у США: про що говорять із Пентагоном
Паралельно з переговорами в Києві міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перебуває у Вашингтоні. Разом із ним до США приїхала заступниця міністра Магдалена Собковяк-Чернецька. Польська делегація має зустрітися, зокрема, з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.
Перед поїздкою Косіняк-Камиш заявив, що однією з головних тем переговорів буде розміщення постійної американської військової бази в Польщі. Також сторони обговорюватимуть розвиток співпраці між оборонними промисловостями двох країн.
Ще одне питання — створення в Польщі центру обслуговування ракет PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Наприкінці жовтня уряд США разом із компанією Lockheed Martin оголосив про створення такого центру, повідомило Міністерство оборони Польщі.
Українські дронові технології та співпраця з Польщею — останні новини
Польські військові та медики вже переймають український бойовий досвід, а серед напрямів, які можуть посилити партнерство Києва і Варшави, — безпілотні технології та спільне виробництво оборонної продукції.
Україна вже використовує різні рішення для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема, українські військові показали гелікоптери Мі-8 із дронами-перехоплювачами, які мають допомагати знищувати ударні БпЛА, зокрема «Шахеди».
Потреба в нових засобах протидії зростає через розвиток російських безпілотників. У Повітряних силах попереджали, що швидкість реактивних дронів РФ може зрости до 800–900 км/год, тому Україна розробляє нові дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями.