ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
940
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ отримають польські МіГ-29: що Україна погодилася віддати натомість

Потенційна домовленість стала частиною ширших переговорів про військову та промислову співпрацю між Києвом і Варшавою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прапори Польщі та України

Україна погодилася передати Польщі антидронові технології в обмін на МіГ-29 / © Getty Images

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна погодилася передати Варшаві технології для протидії безпілотникам. Паралельно сторони обговорюють можливе передавання Києву двох польських винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє польський портал WP Wiadomości.

Томчик заявив про згоду України передати антидронові технології

10 листопада Цезарій Томчик повідомив у соцмережі X, що Україна погодилася передати Польщі потрібні їй технології для боротьби з безпілотниками.

Днем раніше, 9 листопада, під час візиту до Києва польський посадовець розповів, що одним із питань переговорів є передавання Україні двох винищувачів МіГ-29. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотників та протидії їм.

За словами Томчика, переговори вже близькі до завершення, а сторони узгоджують деталі майбутньої домовленості.

Водночас конкретних розробок, які Україна може передати Польщі, посадовець не назвав. Польський портал Onet звернув увагу, що наразі також незрозуміло, чи будуть МіГ-29 частиною цієї угоди.

Міністр оборони Польщі у США: про що говорять із Пентагоном

Паралельно з переговорами в Києві міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перебуває у Вашингтоні. Разом із ним до США приїхала заступниця міністра Магдалена Собковяк-Чернецька. Польська делегація має зустрітися, зокрема, з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Перед поїздкою Косіняк-Камиш заявив, що однією з головних тем переговорів буде розміщення постійної американської військової бази в Польщі. Також сторони обговорюватимуть розвиток співпраці між оборонними промисловостями двох країн.

Ще одне питання — створення в Польщі центру обслуговування ракет PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Наприкінці жовтня уряд США разом із компанією Lockheed Martin оголосив про створення такого центру, повідомило Міністерство оборони Польщі.

Українські дронові технології та співпраця з Польщею — останні новини

Польські військові та медики вже переймають український бойовий досвід, а серед напрямів, які можуть посилити партнерство Києва і Варшави, — безпілотні технології та спільне виробництво оборонної продукції.

Україна вже використовує різні рішення для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема, українські військові показали гелікоптери Мі-8 із дронами-перехоплювачами, які мають допомагати знищувати ударні БпЛА, зокрема «Шахеди».

Потреба в нових засобах протидії зростає через розвиток російських безпілотників. У Повітряних силах попереджали, що швидкість реактивних дронів РФ може зрости до 800–900 км/год, тому Україна розробляє нові дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie