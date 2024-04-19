ЗСУ підтвердили, що в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (відео)

Там зазначили, що цей літак "кидав уночі ракети" і його наздогнала "миттєва карма".
У ЗСУ підтвердили, що у Ставропольському краї Росії 19 квітня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
"Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї", – йдеться в заяві.
У Сухопутних військах зазначили, що російські пілоти вижили.
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Нагадаємо, раніше губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив, що там розбився літак. За повідомленням жураналістів, це був стратегічний бомбардувальник Ту-22м3, який раніше завдав ракетного удару по Україні.
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