ЗСУ показали ліквідацію ворожої техніки на Лимансько-Куп'янському напрямку (відео)

На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни продовжують відчайдушні спроби прорватися до українських позицій, однак їх гідно зустрічають наші ЗСУ. Так, наші воїни показали "свіжі" кадри, на яких палають російські танки.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ активно нищать ворожу техніку на Лимансько-Куп'янському напрямку

Відпрацювали по російських військах 21 та 60 бригади ЗСУ, батальон "Донбас" та 18 бригада Нацгвардії.

Раніше в Херсонській області на славу попрацювали українські прикордонники. Спільно з воїнами Сил оборони вони уразили два танки противника за допомогою FPV-дронів.

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