ЗСУ просуваються далі у Курській області, РФ намагається відбити регіон: ISW про ситуацію в РФ

В Курській області РФ тривають бої. Російські та українські війська нещодавно просунулися в основному українському виступі на Курщині.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 10 листопада показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки. Своєю чергою, російські сили нещодавно просунулися на південь від цього поселення. Окрім того, додаткові геолокаційні кадри показують, що армія РФ нещодавно просунулася на південь і схід від Погребків, яка розташована на північ від Суджі.

Тим часом російське м іністерство оборони заявило, що українські війська завдали контратаки на південний схід від Кореневого в районі Новоіванівки, Дарино та Зеленого Шляху та на схід від Кореневого в район.

Також аналітики згадують заяву речника української бригади, яка діє в Курській області, що росіяни посилили наступальні дії з використанням БТР, БМП і танків.

Зазначається, що невідомі офіційні особи США та України повідомили New York Times, що Росія сконцентрувала приблизно 50 тис. військовослужбовців, зокрема сили Північної Кореї, для спроб відвоювати територію в Курській області. NYT також зазначає, що нова оцінка США показала, що РФ зосередила ці сили без передислокації сил зі східної України.

Як повідомлялося, New York Times пише, що, з а словами офіційних осіб США та України, Кремль зібрав 50 тис військових, включаючи північнокорейські війська, які готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території Курщини, що контролюють Сили оборони.

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