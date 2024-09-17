ЗСУ створили загрозу оточення російського угруповання у Курській області - експерт

За словами військового експерта, Сили оборони України продовжують просування у Курській області.
ЗСУ створили загрозу оперативного оточення російського угруповання в районі населеного пункту Крем'яне у Курській області.
Про це повідомив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".
"Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів, зокрема мінні поля й так звані зуби дракона, і просунутися вглиб російської території", - наголосив Снєгирьов.
За словами військового експерта, Сили оборони України продовжують просування. Наразі фактично під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове.
"Також зафіксовано просування в районах населених пунктів Веселе і Новий Шлях. Це свідчить про розширення зони присутності Сил оборони України на території РФ", - додав Снєгирьов.
Нагадаємо, видання Politico писало, що колишній головком Валерій Залужний виступав проти операції ЗСУ в Курській області.
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