ЗСУ створили загрозу оточення російського угруповання у Курській області - експерт

За словами військового експерта, Сили оборони України продовжують просування у Курській області.

ЗСУ створили загрозу оперативного оточення російського угруповання в районі населеного пункту Крем'яне у Курській області.

Про це повідомив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".

"Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів, зокрема мінні поля й так звані зуби дракона, і просунутися вглиб російської території", - наголосив Снєгирьов.

За словами військового експерта, Сили оборони України продовжують просування. Наразі фактично під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове.

"Також зафіксовано просування в районах населених пунктів Веселе і Новий Шлях. Це свідчить про розширення зони присутності Сил оборони України на території РФ", - додав Снєгирьов.

Нагадаємо, видання Politico писало, що колишній головком Валерій Залужний виступав проти операції ЗСУ в Курській області.

Новини ТСН 16:00 17 вересня. Вбивство бійця мечем, вибухи на авіабазі РФ і пожежі біля Києва

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.