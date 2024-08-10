ЗСУ успішно вдарили по військовому аеродрому в Росії: експерт оцінив, що було знищено

У місті розташована величезна авіабаза, яка експлуатується давно.

Внаслідок успішної атаки українських безпілотників по авіабазі армії РФ в Липецьку могло бути знищено від 700 до тисячі авіабомб, а також крилатих ракет. Наразі підтверджено знищення складу із боєприпасами.

Про розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив, що в Липецьку розташована величезна авіабаза, яку РФ експлуатує давно, а також у місті базується четвертий навчальний авіацентр.

"Дії цього навчального авіацентру спрямовані на те, щоб перенавчати та підвищувати кваліфікацію пілотів літаків типу Су. Зокрема, це центр російської авіації з аналізу бойового застосування та удосконалення наслідків застосування цих літаків. Тобто, це інноваційно-інженерні центри, яких у РФ — одиниці", - висловився Мусієнко.

На самому ж аеродромі "Липецьк" дислокувалися безпосередньо російські "Сушки", які є носіями керованих авіабомб, а також винищувачі МіГ-29.

"Було накопичено певний запас, щоб літаки, які дислокувалися саме в Липецьку, мали змогу досить швидко його використовувати й витрачати. За різними оцінками, відомо, що там могло бути знищено від 700 до 1 000 авіабомб", - розповів експерт.

Окрім того, там могли бути знищені крилаті ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля" - Х-59, Х-69. За словами Мусієнка, цей аеродром "досить серйозно експлуатувався, значна кількість вильотів здійснювалася з цієї авіабази".

"Абсолютно всі приміщення, де могли зберігатися, всі ангари, все знищено. Поки що триває ліквідація усіх наслідків, оскільки там подекуди ще детонують боєприпаси досі. Повною мірою сказати про те, які літаки уражено, які знищено або пошкоджено, зараз ще передчасно. Поки що можна з упевненістю говорити про те, що склад із боєприпасами, з авіаційними засобами ураження дійсно знищено", - наголошує Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, вночі 8 серпня українські Сили оборони потужно вдарили по військовому аеродрому в Росії, де базуються Су і МіГи. На летовищі в Ліпецькій області було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі аеродрому.

Удар ЗСУ по аеродрому в Липецьку! Уражено склади з КАБами!

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