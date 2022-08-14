ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, там міг бути їхній ватажок Пригожин - російські пропагандисти

Російські телеграм-канали повідомляють, що Збройні сили України влучили по одному з приміщень у Попасній, де розташовувався штаб приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Російські пропагандисти стверджують, що нібито українські сили завдали удару американськими HIMARS.

Базу "вагнерівців" "спалив" російський воєнкор

Як пише російська служба Радіо Свобода, 8 серпня про відвідини цього "штабу" написав російський воєнкор Сергій Середа. Він опублікував пост у Telegram та виклав фото із відвідин, написавши: "Приїхав у Попасну, заїхав до штабу "ПВК Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій". Після чуток про удар по Попасній воєнкор Сергій Середа видалив своє повідомлення про відвідування "штабу", але в тг-каналах залишилися його копії та світлини.

Російське видання "Медуза" вивчило фото з каналу Середи та відео після вибуху. Видання встановило, що на відеозаписі показано той самий будинок, що й у повідомленні воєнкора, лише з іншого боку. Будинок можна впевнено впізнати по гаражах. Судячи з пошкоджень будинку, удару було завдано з контрольованої Україною території в районі Сіверська (близько 30 кілометрів від Попасної).

"Тепер з-під завалів вивозять загиблих та поранених злочинців, яких завербували в російських тюрмах "Вагнера", а військовому вручають нагороду імені А. Коца", - написав український журналіст Денис Казанський та опублікував фотоскрини підтвердження.

Удар по "вагнерівцям" може бути постановкою

Російській службі Радіо Свобода вдалося геолокувати відео, на якому показано, як вантажать тіло. Воно зняте від будинку №8 на вулиці Миронівській, камера дивиться у бік гаражів за будинком №12, де нібито знаходився штаб "вагнерівців". Тож якщо йдеться і про постановку, затіяну Пригожиним, то це теж має бути її частиною.

Як додає Радіо Свобода, у телеграм-каналах "ПВК Вагнера" ​​підтверджують удар. Тим часом з асновник розслідувального проекту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив , що є деякі сумніви в тому, що реально сталося.

I think I geolocated it (will tag @COUPSURE). The guy who filmed the video hided beneath the rusted garage near Mironivska, 8. pic.twitter.com/O0EjGK94du — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

У штабі міг перебувати ватажок російських найманців Пригожин

Як пише Радіо Свобода, на одній із викладених фото воєнкором "Середою" видно Євгена Пригожина, якого вважають куратором "ПВК Вагнера", хоча сам він це заперечує. Ці світлини викликали обурення багатьох проросійських коментаторів, оскільки на одній із них видно табличку з адресою найближчого бомбосховища – Миронівська вулиця, 12. Журналісти вивчили знімки будинків у цьому районі та дійшло висновку, що на фото – справді будинок, розташований за цією адресою.

Як стверджують деякі російські пропагандисти, Пригожин не постраждав. Російський військовий кореспондент Юрій Котенок пише, що немає точної інформації, чи був він на базі в момент обстрілу. Водночас інші джерела повідомлють, що після удару куратор "вагнерівців" не виходить на зв'язок.

Тим часом українська "Вікіпедія" уже внесла зміни до біографії ватажка російських найманців. Автори енциклопедії додали графу про смерть, вказавши, що Пригожин помер 14 серпня 2022 у Попасній.

ФОТО: скрин

Наразі українська сторона не прокоментувала інформацію про ймовірний удар по Попасній.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти неділі, 14 серпня, знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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