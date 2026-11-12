ЗСУ вгатили по найбільшому НПЗ Росії: дрони подолали майже 3000 км

Удар по Омському НПЗ / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

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Українські військові втретє завдали удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії. Щоб досягти цілей, безпілотники Сил спеціальних операцій подолали майже 3000 кілометрів.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Удар по підприємству підрозділи Deep Strike здійснили 11 листопада. Омський НПЗ розташований приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону. За даними ССО, це найвіддаленіший російський нафтопереробний завод, який атакували українські безпілотники.

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Підприємство є найбільшим НПЗ Росії та належить до структури «Газпром нефти». Щороку там переробляють понад 21 мільйон тонн нафти. Завод випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, а також нафтохімічну продукцію.

Це вже третя атака ССО на Омський НПЗ. Уперше українські військові уразили підприємство 6 липня. Як зазначають у ССО, тоді завод повністю припинив перероблення нафти та був виведений у ремонт. Наступного удару по ньому завдали 8 жовтня.

«ССО повернуть росії розпочату нею війну — хоч би як далеко ворог ховав свої об’єкти», — додали в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії, в місті Омськ, 11 листопада повідомляли про атаку безпілотників, роботу протиповітряної оборони та вибухи в різних районах міста. Також з’явилася інформація про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ).

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