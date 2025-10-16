ТСН у соціальних мережах

Світ
107
1 хв

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ: Генштаб повідомив деталі

Наслідки ураження НПЗ у Саратові встановлюються.

Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Вночі 16 жовтня ЗСУ вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу у Росії. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Як зазначають у ГШ, Саратовський нафтопереробний завод — це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. За підрахунками, станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Так, це підприємство бере активну участь у забезпеченні потреб армії РФ. Удар по ньому спрямований на знищення таких можливостей.

«Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», — додали у Генштабі.

Атаку іронічно прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Саратовський НПЗ підгорів. Нефтянка росіян продовжує вибиватися», — акцентував він.

Раніше ми писали про те, що ніч 16 жовтня була вкрай неспокійною для росіян. Низку міст атакували невідомі дрони. Вибухи лунали в Енгельсі, Саратові та Волгограді.

Відомі деталі:

  • жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів — місцевий аеропорт призупинив роботу;

  • у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська — виникла пожежа, через удар низка населених пунктів залишилася без світла.

107
