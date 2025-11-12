ЗСУ вразили завод «Ставролєн» та склад боєприпасів РФ: деталі від Генштабу

Вибухи

Сили оборони уразили інфраструктуру ТОВ «Ставролєн», що розташований у Будьоновську, Ставропольський край, Росія. Також бійці вдарили по складу боєприпасів у Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Чим важливі удари

Як зазначається, об’єкт перероблює вуглеводневу сировину та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. На заводі також виготовляються складові частини до БпЛА. Відтак це — «жирна» ціль, ураження якої завдасть проблем РФ.

Було зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.

Друга уражена ціль — склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області. Рівень збитків уточнюється.

Нагадаємо, жителям РФ 11 листопада знову було “тривожно”. Вони скаржилися, що БпЛА атакують Оренбурзьку область.

Ймовірно, під удар потрапив НПЗ «Орскнафтооргсинтез».