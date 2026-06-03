ЗСУ випалюють тили Путіна: в хід пішли “Нептуни”, а Кремль не може захистити свої ключові нафтові об'єкти – ISW

Атака на Ільський НПЗ / © із соцмереж

Реклама

Сили оборони України 2 червня продовжили серію ударів по тилу Росії, уразивши Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Також завдано удару по пункту управління БпЛА в Бєлгородській області. Паралельно стало відомо, що ракета «Нептун» вивела з ладу установки Новошахтинського НПЗ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч проти 2 червня українські війська продовжили серію далекобійних атак по російських військових об’єктах і нафтовій інфраструктурі. За інформацією Генштабу ЗСУ та Сил безпілотних систем, українські бійці завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа.

Реклама

У Генштабі зазначили, що Ільський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії та здатний переробляти близько 6,6 млн т нафти щороку. 2 червня оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки українських дронів на підприємство.

Також у Генштабі повідомили, що 2 червня українські сили здійснили удар по російському пункту керування безпілотниками поблизу Устинки в Бєлгородській області.

Українські джерела разом із супутниковими знімками оприлюднили оновлену оцінку наслідків ударів та додаткові відомості щодо останніх атак по російському тилу. Зокрема, за даними Генштабу, завданий 31 травня удар ракетою «Нептун» по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області пошкодив установки первинної переробки нафти AVT-1 та AVT-2, а також спричинив пожежу.

Крім того, удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Лазарево» в Кіровській області 31 травня призвів до пошкодження двох резервуарів РВС-50 000 м³ та будівель головної насосної станції. Того ж дня атака на Саратовський НПЗ пошкодила установку первинної переробки нафти AVT-6.

Реклама

Опубліковані 1 червня супутникові знімки зафіксували пошкодження нафтобази «Матвєєв Курган» у Ростовській області після українського удару 31 травня.

Також оприлюднені того дня супутникові дані свідчать про знищення резервуара на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3», яка зазнала ударів 19 і 29 травня.

Оприлюднені 2 червня супутникові знімки показали наслідки атаки на Волгоградський НПЗ після удару 29 травня. Серед пошкоджених об’єктів — установки ELOU-AVT-1, ELOU-AVT-5 та технічні естакади поблизу восьмого водяного блоку.

За даними Reuters, 1 червня Волгоградський НПЗ був змушений зупинити установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужностей підприємства, а також установки CDU-5 і CDU-6 після українських ударів 29 травня.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Сили оборони України завдали успішного удару по стратегічно важливому Ільському НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечує пальним ворожі війська на півдні та в окупованому Криму, а також атакували підприємство в Бєлгородській області — на об’єктах виникли пожежі.

Зауважимо, за підсумками травня українські далекобійні дрони вивели з ладу чверть нафтопереробних потужностей Росії, що виробляли понад 30% бензину та 25% дизеля в країні. Загалом від початку року атаковано 16 НПЗ, включно з ударами на рекордну відстань понад 1000 км та паралічем роботи ключових підприємств у Москві, Рязані, Пермі та інших містах, що остаточно зруйнувало ілюзію безпечного тилу ворога.

Новини партнерів