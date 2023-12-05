ЗСУ взяли до полону "кіндер-сюрприз" з армії Путіна – огляд новин

В Росії масово мобілізують нелегалів та мігрантів, які тільки-но отримали російські паспорти! Людей тисячами відправляють на передову та відразу кидають на штурми. Одного з таких "легіонерів" на Запорізькому фронті схопили українські бійці.

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Непальці в армії РФ

Групу "мобіків" українським бійцям вдалося захопити 4 грудня. На перший погляд, нічого дивного, так виглядає більшість пересічних російських бійців, але не все так просто. Один з полонених – громадянин Непалу. Про що говорить чоловік – незрозуміло, адже він не знає російської. Як пише український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, знайшовся цей "турист" на Запорізькому напрямку, чим неабияк здивував українських воїнів.

"Я з Непалу. Тут усього 1 місяць і 20 днів. Моя віза закінчилась, у мене не було грошей і я вступив до російської армії. Мені 22 роки", – розповів він.

Студент з Непалу опинився в Україні

За словами гімалайського "рембо", він навчався у російському виші. Коли ж у нього не стало грошей, щоб заплатити за навчання, йому довелося піти до російської армії, де потрапив у 70 мотострілецький полк. В його історії все, що стосується студентства, напевно, брехня або напівправда. Річ у тім, що він не говорить російською і дуже погано говорить англійською, тому навряд чи він міг поступити до ВИШу, навіть російського.

Продаж студентських віз через університети є корупційною складовою каналу нелегальної міграції на пострадянському просторі. Тобто, він, ймовірно, просто звичайний нелегал.

"Обманулі дурака на 4 кулака"

А от у чому можна не сумніватися, так це в тому, що в армії йому обіцяли "золоті гори".

"За 1 місяць 20 днів мені заплатили 4 тисячі рублів. Обіцяли платити 195 тисяч рублів на місяць, але не заплатили", – констатував полонений.

Але тут є один неприємний нюанс: легіонер стверджує, що такий він далеко не один. Загалом на фронті до 5 тисяч його земляків, а це цілісінька піхотна бригада. У його ж підрозділі непальців 23.

Цифра у понад тисячу є явним перебільшенням, проте, Росія, схоже, знайшла ще одне джерело для поповнення своєї армії рабів.

Пізніше з'явилися й інші підтвердження, що рашисти активно вербують саме непальців на фронт. Інші 8 громадян Непалу підписали контракт з міноборони РФ та були доправлені на базу у Ростові-на-Дону. З першою получкою, ці "друзі Оушена" втекли з частини у невідомому напрямку. Зараз їх розшукує місцева поліція.

"Білі лади" їдуть до Непалу?

Незадоволені цим і у самому Непалі. Як передає Reuters, влада просить росіян не мобілізувати громадян Непалу, а також повернути тіла шістьох загиблих співвітчизників, а головне – не забути виплатити компенсації сім'ям бійців. Можна уявити, як вулицями Катманду роз'їжджає шість новеньких білих лад.

У РФ масово мобілізують мігрантів

Але це лише крапля в морі, бо рашисти справді пачками відловлюють нелегалів для відправки на фронт. Більшість з них – робітники з Середньої Азії: Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану. Певно, Ваньки, які хотіли йти у чужу країну "родіну защіщать" закінчуються, а москвичів із пітерцями хапати досі лячно. Інша ж справа з нелегалами – вкрасти у них нічого, вони і так бідні, та ще й безправні, тож як раз підійдуть для м’ясного штурму.



Облави на нелегалів організовує поліція з представниками ОМОНу. У пошуках майбутніх бійців силовики ретельно перевіряють базари, фруктові кіоски та шаурмічні. Якщо ти нелегально працюєш у РФ, то тебе відправляють у СІЗО, де популярно пояснюють: або йдеш в російську армію, або сидиш в тюрмі поки не депортують. І більшість погоджується.

"Із затриманими відразу ж починають "працювати" представники міграційної служби та військкоматів, схиляючи до служби у російській армії. "Нелегалів" залякують тривалими строками ув'язнення або "перебуванням у СІЗО без розгляду їхньої справи". А щоб уникнути покарання пропонують вихід – отримання російського громадянства. Але зараз отримати громадянство Росії можна тільки після підписання договору на участь у так званій СВО", – зазначається у повідомленні.

Росіяни радісно здають нелегалів

Як пише телеграм-канал "Вольнодумец", для цього рашистам навіть не треба довго чекати на приводи – жителі Московії самі залюбки пишуть доноси на мігрантів. Не обходиться і без відтертих зашкварів. Ось так під Москвою жандарми вдерлися до мечеті, де саме відбувалася п’ятнична молитва. Людей заперли в автозаки й повезли на медкомісію.

Подібні облави мають масовий характер. У мережі можна знайти десятки відео зі всієї Росії. Від Москви до Хабаровська. На початку листопада до рук розслідувачів із російського проєкту "Важные истории" потрапив офіційний документ із планами мобілізації нелегалів, мігрантів та боржників. При чому це не поодинока ініціатива, чи ноу-хау окремого регіону, а справжнісінька кремлівська разнарядка.

"Можна зробити висновок, що потрібну кількість одне Міністерство оборони знову набрати не можуть. контракту досі добровільне, але можна умовити чи поставити якісь умови, чи зробити життя нестерпним. Тому дано жорстке завдання виконавчої влади підключитися до цього набору та цілеспрямовано вести його серед ущемлених верств мігрантів, боржників, тобто тих, кого можна якимось чином примружити. Підписання контракту досі добровільне, але можна умовити чи поставити якісь умови, чи зробити життя нестерпним", –йдеться у матеріалі.

Навіщо їм чужа війна?

Звісно, таких бійців навряд чи можна вважати вмотивованими чи хоч на краплю професійними. Проте вони мовчазно йдуть вбивати українців, навіть не розуміючи, що вони насправді роблять.

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