ЗСУ "зайшли" до 11 населених пунктів та розширюють фронт: "військкори"- про прорив кордону Росії

У Кремлі після понад доби боїв у Курській області досі не відреагували.

Російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунтків Курської області, а ширина фронту - 10-11 км.

Про це пишуть російські Z-канали.

Ворог на контрольованих територіях розгортає логістику, підвозить ПММ і боєприпаси. Судячи з відкритих джерел, регулярні війська противника присутні на глибину до 15 км. Ширина фронту - 10-11 км. ЗСУ були присутні станом на вечір (6 серпня - ред.) у Любимівці, Обухівці, Покровському, Зеленому Шляху, Товстому Лузі, Нижньому Клині, Товстому Лузі, Ніколаєвому-Дар'їному, Дар'їному, Свердливому, Лебедівці", - скиглять "військкори".

Телеграм-канал "Два майора" запевняє, що від ранку противник продовжив розвивати свій наступ на північ уздовж траси Суджа-Кореневе

"Він зумів узяти під свій контроль ще кілька населених пунктів. Сумарне просування за трохи більше, ніж за добу склало приблизно 15 км. При цьому противник продовжує вводити в прорив все нові й нові батальйони. 22-га механізована бригада ЗСУ вже повністю увійшла на нашу територію", - сказано у телеграм-каналі.

Інший Z-канал пише, що російська авіація зітре із лиця землі російське місто Суджа, якщо його захоплять українські військові.

"Місто Суджа в Курській області фактично все евакуйоване і буде стерте з лиця землі російською авіацією", - пишуть російські "військкори".

Варто зауважити, що Україна поки не коментувала події у Курській області. Також у Кремлі досі не відреагували на можливий прорив держкордону.

Нагадаємо, раніше російські військкори заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області.

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