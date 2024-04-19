ЗСУ збили російський Ту-22МЗ, який випустив ракети по Україні: усі подробиці

Над Ставропільським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. І не просто впав, а його збили українські військові. Цей літак саме відстрілявся ракетами по території України і відчув на собі миттєву карму.

Чим та як Україні вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник у небі над Росією, чи вижив екіпаж і що про це кажуть у Повітряних силах ЗСУ - в ексклюзиві TSN.ua.

Що відомо про збиття літака

У РФ миттєво спробували замести сліди і заявили, що літак впав із технічних причин. Нібито на борту трапилось займання, а екіпажу вдалося катапультуватися. Російські ж ЗМІ проговорилися: кажуть відомо про щонайменще двох загиблих пілотів, зокрема командира екіпажу збитого літуна.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Працювали ГУР та Повітряні сили

Але як українським зенітникам вдалося збити стратегічний бомбардувальник? Такі ніколи не залітають близько до лінії фронту, а працюють з глибини РФ. Відповідь на це питання є. Як повідомляють джерела NV у ГУР, збили ворожий літак так само, як колись знищили російський літак Дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"ГУР повторило операцію, збили в такий же спосіб як А-50", — сказав співрозмовник.

Джерело уточнило, що для атаки використовувався ЗРК С-200.

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Внаслідок операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який сьогодні запускав ракети по Україні

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

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Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ту-22м3 впав аж у Ставрополі

Речник ГУР Андрій Юсов також розповів кілька цікавих деталей. По-перше, збили Ту22м3 аж за 300 кілометрів від кордону. Також після збиття цього борту, інший, який ще не відстрілявся, був змушений накивати п’ятами на базу, щоб також не поцілувати землю. Таким чином кілька російських ракет не полетіли по Україні.

Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні

Чим збили літак

С-200, який збив Ту, має ось такий вигляд. Це старий радянський зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений ще у 60-их. Він призначений спеціально для збиття об’єктів на великих відстанях. Його максимальна дальність - близько 300 кілометрів, а максимальна висота ураження аж 40 кілометрів, тож ворожий Ту22м3 саме прийшовся йому до смаку. Як кажуть у розвідці, так само колись збили і російський А-50.

Сили оборони чекають нові цілі

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш також підтвердив успішне збиття Ту22м3. Каже, тепер для повного комплекту Силам оборони залишилось збити ще інший тип стратегічних бомбардувальників, які постійно б’ють по Україні - Ту-95.

Вперше за всю історію збили і ракети Х-22 і одразу дві. Від 2022 року росіяни багато разів били такими по Україні і по мирних українцях, зокрема саме нею у 2022 році зруйнувала ТЦ “Амстор” у Кременчузі.

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Х-22 здатна нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерну боєголовку. Це більше, аніж несуть ракети "Калібр", "Кинджал", Х-101/Х-555 та інші.

Х-22 тепер збивають

Ця ракета також родом із 60-их, тому про її точність говорити безглуздо. Близько 50% запущених боєголовок влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі й це є основною проблемою застарілої ракети. Раніше її збивати не вдавалося, але тепер все вийшло. Чим саме знищили загрозливу ціль - у ВПС не кажуть.

Трагедія в Дніпрі

На жаль, не обійшлася ніч 19 квітня і без жертв. Підступний ворог поцілив поблизу вокзалу в Дніпрі. В Укрзалізниці повідомили, що ціллю атаки були саме будівлі УЗ. Утім, нагадали, що попри недовгу паузу і деякі затримки потягів, вокзал у Дніпрі відновив роботу. Ракета ж влучила у 5-поверхівку поруч. Били рашисти також і по Дніпропетровщині. На підготовки випуску, за даними Офіса генпрокурора, відомо про 9 загиблих у регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БПЛА типу "Shahed".

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