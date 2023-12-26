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ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ": реакція Міноборони РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ": реакція Міноборони РФ

Великий десантний корабель "Новочеркаськ"

Тим часом у Росії заявляють, що нібито під час відбиття атаки "збили" українські винищувачі.

У Міністерстві оборони РФ визнали, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки по Феодосії.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

"Великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження у Феодосії сьогодні вночі під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет", - цитують пропагандистстькі видання оборонне відомство країни- терористки. 

Там заявили, що нібито під час протиповітряного бою засоби ППО "знищили" два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у тимчасово окупованої Феодосії ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ". Це підтвердили у Повітряних силах. Все, що відомо про нічну "бавовну" в Криму - читайте за посиланням

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Дата публікації
Перегляди
4017
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