Зсув ґрунту в Японії: у засипаному землею будинку знайшли живих людей

Зсув ґрунту в Японії: у засипаному землею будинку знайшли живих людей

Вдалося вижити подружжю літнього віку.

Зсув ґрунту в Японії: під час рятувальних операцій надзвичайники визволили із засипаного землею будинку подружжя літнього віку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

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Жінка і чоловік опинилися серед двох десятків врятованих. Жертвами стихії стало щонайменше три людини, ще 80 людей вважають зниклими безвісти. Потужний зсув ґрунту накрив прибережне місто Атамі на вихідних. Причиною називають сильні дощі, адже за перші дня липня випала місячна норма опадів. Людей закликають лишатися пильними: синоптики прогнозують регіону нові зливи.

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Нагадаємо, 12-поверхівка Champlain Towers South обвалилася в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд в ніч проти 24 червня.На місці трагедії продовжують працювати рятувальники. Операцію вирішили не зупиняти попри те, що шансів знайти живих під завалами небагато. Зараз підтверджено смерть 24 осіб, 121 поки вважається зниклим безвісти.

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