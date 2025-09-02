Зсув ґрунту знищив ціле село: вижила лише одна людина

Наслідки стихії / © Associated Press

Зсув ґрунту на заході Судану вбив тисячу осіб. У селі вижила лише одна людина.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Армію визволення Судану.

«Трагедія сталася ще 31 серпня після кількох днів інтенсивних дощів. Ціле село в районі гір Марра зруйноване стихією», — зазначають журналісти.

В Армії визволення Судану, яка контролює цей регіон, закликали ООН та міжнародні гуманітарні структури допомогти в пошуку тіл загиблих.

