Світ
503
1 хв

Зсув ґрунту знищив ціле село: вижила лише одна людина

Рятувальні служби активно працюють на місці, намагаючись виявити тих, хто опинився під завалами.

Віра Хмельницька
Наслідки стихії

Наслідки стихії / © Associated Press

Зсув ґрунту на заході Судану вбив тисячу осіб. У селі вижила лише одна людина.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Армію визволення Судану.

«Трагедія сталася ще 31 серпня після кількох днів інтенсивних дощів. Ціле село в районі гір Марра зруйноване стихією», — зазначають журналісти.

В Армії визволення Судану, яка контролює цей регіон, закликали ООН та міжнародні гуманітарні структури допомогти в пошуку тіл загиблих.

Нагадаємо, Аризону накрила рідкісна пилова буря хабуб. У Фініксі зупинили роботу аеропорту, а понад 55 тисяч людей залишилися без електрики.

503
