Зсув ґрунту знищив ціле село: вижила лише одна людина
Рятувальні служби активно працюють на місці, намагаючись виявити тих, хто опинився під завалами.
Зсув ґрунту на заході Судану вбив тисячу осіб. У селі вижила лише одна людина.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Армію визволення Судану.
«Трагедія сталася ще 31 серпня після кількох днів інтенсивних дощів. Ціле село в районі гір Марра зруйноване стихією», — зазначають журналісти.
В Армії визволення Судану, яка контролює цей регіон, закликали ООН та міжнародні гуманітарні структури допомогти в пошуку тіл загиблих.
