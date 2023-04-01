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Зсув ґрунту зруйнував понад пів сотні будівель у місті: щонайменше 23 людини загинуло (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зсув ґрунту зруйнував понад пів сотні будівель у місті: щонайменше 23 людини загинуло (відео)

Фото: Associated Press

Рятувальні групи отримують доступ до будинків, які були вкриті великою кількістю землі, розшукуючи зниклих безвісти.

Через сильні дощі у місті Алаусі в Еквадорі зсувом ґрунту було зруйновано 57 будівель. Щонайменше 23 особи загинуло, однак все ще тривають пошуки зниклих безвісти, тому кількість жертв стихійного лиха може зрости.

Про це повідомляє Reuters. 

Рятувальні групи отримують доступ до будинків, які були вкриті великою кількістю землі. Зниклими безвісти вважається 67 осіб. 

Поранення внаслідок природної катастрофи отримали 38 місцевих жителів. Загалом в зоні стихійного лиха перебувало близько 850 людей.

Ще в лютому цього року Еквадорське агентство з питань надзвичайних ситуацій попереджало про потенційну небезпеку зсуву ґрунту на території площею 247 гектарів в місті Алаусі. 

Сильні дощі в Еквадорі, які руйнують дороги, мости та інфраструктуру в гірських районах, не припиняються. Влада країни опублікувала аналогічні попередження в інших провінціях через ризики повеней і зсувів.

Нагадаємо, раніше тропічний шторм "Фредді" забрав життя понад сотні людей у Мозамбіку й Малаві, що на півдні Африки. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, цей шторм є одним із найсильніших, коли-небудь зафіксованих у південній півкулі.

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Дата публікації
Перегляди
2765
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