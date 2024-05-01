"Зубами буду гризти ворога": РФ залучає до війни кримінальних авторитетів

Один із зеків у "мотиваційному" листі з в’язниці написав, що "зубами буде гризти ворога" на фронті в Україні.
Росія відправляє на війну проти України злочинців-рецидивістів та почала активну кампанію з вербування у жіночих колоніях.
Про це повідомляє український Центр національного спротиву.
"росія відправляє на війну рецидивістів, досвід яких вважає дуже доцільним у кровопролитній війні в Україні", — зазначили в ЦНС.
Там навели приклад із лідером забайкальського організованого злочинного угрупування "Меценатовские" Дмитром Ведерніковим, якого було засуджено на 24 роки за численні вбивства і грабежі.
Цей злочинець вирушив на війну проти України та пообіцяв зубами гризти "ворога".
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Так, у жовтні 2023 року Ведерніков написав із в’язниці листа, в якому розповів про свої якості, які могли б допомогти на війні.
"Напевно, ніхто так не знає ціну свободі, як зек. Я зубами буду гризти ворога", — вказав злочинець.
В ЦНС нагадали, що міноборони РФ дуже активно залучає до війни проти України зеків. А нещодавно в Росії розпочалася активна кампанія з вербування у жіночих колоніях.
До слова, за повідомленням ГУР міноборони України, серед російських окупантів зростає рівень дезертирства. Так, зі збройних формувань Південного військового округу РФ втекли понад 18 тис. військових.
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