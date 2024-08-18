Зухвала кібератака ГУР: російський розробник ядерної зброї втратив важливу інформацію 

Українські кіберфахівці атакували російську компанію "Вега", яка є розробником ядерної зброї. Внаслідок зламу серверів компанії українська розвідка отримала важливу інформацію, яка буде використана в інтересах перемоги.

Про це повідомив представник ГУР Євген Єрін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Євген Єрін зазначив, що "Вега" – це потужне підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, а також є єдиним провайдером у місті Снєжинськ Челябінської області Росії. Той факт, що українським кіберфахівцям вдалося зламати сервери компанії, не тільки завдав удару роботі важливого стратегічного підприємства, а також став черговим падінням іміджу РФ.

Проте найважливішим є те, що українська розвідка отримала дуже багато секретної інформації.

"Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги", – зазначив представник ГУР.

Він додав, що внаслідок кібератаки було виведено з ладу 1173 комутатори та 10 серверів компанії. Інформація на зламаних серверах – знищена. До того ж низка стратегічних підприємств міста Снєжинськ майже тиждень була позбавлена доступу до Інтернету та послуг зв'язку.

Нагадаємо, В Росії Центральний банк потрапив під масштабну кібератаку. Він працює або зі значними перебоями, або взагалі недоступний для росіян.

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