Зухвале пограбування: банда увірвалася до складу із грошима і винесла 5 млн фунтів

Близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів було викрадено зі складу готівки в Беркширі у Великій Британії після того, як грабіжники в масках проникли в середину під вантажівкою.

Про це пише Daily Mail.

Зухвале пограбування сталося на складі, де фургони були заповнені грошима, призначеними для ранкової здачі в банки та пункти видачі готівки. Грабіжники потрапили всередину, пристебнувши себе до дна вантажівки.

Банда загрожувала співробітникам торгового комплексу Слау, Беркшир, і зв'язала їх кабельними стяжками, після чого проникла до кількох автомобілів.

Грабіжники зникли на двох автомобілях і були одягнені в громіздкий одяг із налобними ліхтариками, але невідомо, чи були вони озброєні. Злочин був ретельно спланований, кажуть у поліції.

Пограбування року у невеличкому бразильському місті Аракатуба

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