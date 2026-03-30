Зухвале пограбування в Італії: за кілька хвилин із музею зникли шедеври

У ніч проти 23 березня у місті Мам’яно-ді-Траверсетоло поблизу Парми з фонду Magnani-Rocca викрали картини П’єра-Огюста Ренуар, Поля Сезанна та Анрі Матісса. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати щонайменше 9 млн євро.

Про це пише Rai News.

Що відомо про пограбування

Зухвалий злочин стався у будівлі Fondazione Magnani-Rocca — одній із найвідоміших приватних мистецьких колекцій Італії. Грабіжники діяли швидко та злагоджено: за даними слідства, вся операція тривала менше трьох хвилин.

За попередньою інформацією, кілька людей у масках проникли до будівлі вночі, зламавши вхід, після чого винесли картини із залу експозиції. Вони забрали, зокрема, роботи «Les Poissons» Ренуара, «Tasse et plat de cerises» Сезанна та «Odalisque sur la terrasse» Матісса.

Правоохоронці вже отримали записи з камер відеоспостереження та розшукують причетних. Слідчі не виключають, що йдеться про так зване «замовне» викрадення для приватного колекціонера, адже такі твори практично неможливо продати відкрито на ринку мистецтва.

У фонді Magnani-Rocca зберігаються роботи світових майстрів, серед яких Клод Моне, Франсиско Гойя та Пітер Пауль Рубенс. Експерти припускають, що злочинці могли планувати викрасти ще більше картин, але їм завадили системи безпеки.

Розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити як виконавців, так і можливих замовників резонансного пограбування.

Раніше подібний інфидент стався у Парижі. Так, злочинці вдалися до пограбування Лувру — це сталося вранці під час відкриття музею й тривало лише близько семи хвилин. Зловмисники діяли організовано: приїхали на скутерах, використали вантажівку з підйомником і проникли через вікно до Галереї Аполлона. Вони викрали коштовності епохи Наполеона, зокрема корону імператриці Євгенії та інші цінні прикраси. Одну з викрадених речей знайшли неподалік музею.