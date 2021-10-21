Зупинений рух поїздів, повалені дерева, травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха

Зупинений рух поїздів, повалені дерева, травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха

В результаті шторму в Барендрехті поранені щонайменше четверо людей.

У Нідерландах негода наробила лиха. Потужний вітер повалив дерева, зруйнував дахи будинків. Через негоду також понівечені автівки та велосипеди.

Про це повідомляють місцеві видання.

У деяких містах через сильну зливу та шквальний вітер зупинився рух потягів. Повідомляють, не курсували поїзди між містами Утрехтом, Амерсфортом та Роттердамом. Пасажирів просили скористатися іншим транспортом.

Через повалені гілки у Гаазі не курсують трамваї.

️ Meer beelden van de #tornado vanavond in het zuiden van Gelderland! Je ziet het puin duidelijk opwaaien; een teken dat de slurf flink over de grond raast.. #onweer

Videocredits: Sascha Jolink (via fb) pic.twitter.com/F7NCRq4gRR — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) October 20, 2021

Як повідомляє видання NOS, в результаті шторму в Барендрехті поранені щонайменше четверо людей. У провінціях Дренте, Оверейсел, Гелдерланд, Утрехт, Північний Брабант і Лімбург влада ввела "жовтий" рівень небезпеки.

Як писали раніше, у Дніпрі внаслідок негоди повалені дерева і розчавлені автомобілі. З наслідками негоди борються рятувальники і міські комунальні служби.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання