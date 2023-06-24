Зупинились за 200 км від Москви: Пригожин розповів, чому припинив повстання у Росії

Вожак терористичного угрупування ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин підтвердив заяву Лукашенка щодо домовленостей про припинення повстання. Він заявив, що жоден з бойовиків нібито не постраждав.

Про це терорист Пригожин заявив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Причиною постання терористичної організації у Росії він назвав те, що мовляв ПВК "Вагнер" мали розформувати.

"Ми вийшли 23 червня на "Марш справедливості". За добу ми зупинились за 200 кілометрів від Москви. За цей час ми не пролили жодної каплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. А тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролита російська кров однієї зі сторін, ми повертаємо свої колони і йдемо назад", - сказав терорист Пригожин.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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