Зупинилось з людьми у кабінках: оглядове колесо "Сонце Москви", що урочисто відкрив Путін, зламалося (відео)

У столиці Росії, у парку ВДНГ, вийшло з ладу оглядове колесо "Сонце Москви". Атракціон зупинився з людьми у кабінках. Одному з відпочивальників стало погано.

Про це повідомляє і надає фото Телеграм-канал SHOT.

Наразі, за повідомленням джерела, адміністрація парку евакуює людей з атракціону, а на місце інциденту виїхали рятівники та "швидка".

Нагадаємо, що цей атракціон восени 2022 року урочисто відкрив президент РФ Володимир Путін. Він разом із мером Москви зв’язались з ВДНГ для відкриття колеса онлайн, з концертної зали. Там проходило святкування 875-річчя Москви.

Тоді пропагандистські росЗМІ повідомляли, що "Сонце Москви" вміщує до 450 осіб: атракціон має 30 кабінок, в кожній з яких можуть перебувати до 15 людей. Один оборот колеса, за даними джерела, триває майже 19 хвилин.

Нагадаємо, наприкінці лютого по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". БПЛА, зокрема, долетіли до декількох областей РФ і навіть до Санкт-Петербурга та Підмосков'я.

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