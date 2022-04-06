"Зупиніть цю руйнівну і саморуйнівну війну негайно. Виведіть свої війська з України": Шольц звернувся до Путіна

Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступаючи в Бундестазі звернувся до керівника Кремля Володимира Путіна. Канцлер закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні, передає RGA.
"Зупиніть цю руйнівну і саморуйнівну війну негайно. Виведіть свої війська з України", - заявив Шольц.
Він також додав, що Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.
"Жахливі кадри з Бучі глибоко потрясли всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку", - заявив Шольц.
Канцлер підкреслив, що російське твердження про те, що кадри з Бучі є інсценуванням, знову лягає на тих, "хто поширює цю брехню", підкреслює канцлер.
"Вбивство цивільних осіб - це військовий злочин. Для ясності: винні і ті, хто їх замовив, повинні бути притягнуті до відповідальності. Зрештою, ми повинні очікувати, що побачимо більше таких кадрів", - заявив Шольц.
Мер міста Буча Анатолій Федорук розповів, що російські військові під час окупації міста розстріляли щонайменше 320 мирних жителів.
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