"Зупиніть війну": що загрожує редакторці, яка з плакатом увірвалася в прямий ефір новин на "Першому каналі" Росії

"Зупиніть війну": що загрожує редакторці, яка з плакатом увірвалася в прямий ефір новин на "Першому каналі" Росії

Вперше у прямому ефірі державного російського телебачення пролунали слова правди про війну, яку розв’язав Кремль в Україні.

Під час трансляції випуску новин програми "Время" у прямому ефірі "Первого канала" Росії за спиною ведучої з’явилася співробітниця телеканалу з плакатом антивоєнного змісту та звинуваченням пропагандистів у брехні. За короткий час вона встигла вигукнути декілька антивоєнних гасел. В ефір терміново випустили сюжет. Жінку, яка виявилася редакторкою “Первого канала” Мариною Овсянніковою, затримали та доставили до відділку поліції.

ТСН.ua розповідає подробиці цього вчинку російської журналістки, чому вона на нього наважилася і що їй за це загрожує.

Що відбулося в прямому ефірі

Вперше у прямому ефірі державного російського телебачення пролунали слова правди про війну, яку розв’язав Кремль в Україні.

Під час пропагандистських новин у програмі "Время", коли ведуча зачитувала інформацію до чергового сюжету про санкції, за її спиною з’явилася жінка із плакатом.

“Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть”, - було написано на аркуші паперу, який на декілька секунд став першим правдивим ЗМІ для мільйонів росіян.

В студии Первого канала в прямом эфире появилась девушка с антивоенным плакатом «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». За спиной Екатерины Андреевой она успела крикнуть: «Остановите войну, нет войне». pic.twitter.com/Zcg58BmWzY — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

З-за спини ведучої новин Катерини Андрєєвої жінка вигукнула буквально декілька слів з вимогою зупинити війну. Режисери ефіру терміново запустили в ефір новинний сюжет.

Як вона пояснила свій вчинок

Як з’ясувалося, акцію протесту влаштувала співробітниця "Первого каналу" Росії Марина Овсяннікова. Напередодні вона записала звернення, в якому пояснила мотиви свого вчинку.

“Те, що зараз відбувається в Україні – це злочин, і Росія – країна-агресор, і відповідальність за цю агресію лежить на совісті лише однієї людини, і ця людина – Володимир Путін”, - сказала вона.

Працівниця телеканалу висловила жаль з приводу того, що останніми роками працювала на “Первом канале”, займаючись кремлівською пропагандою, і заявила, що їй зараз дуже соромно за це.

«К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это». Редактор Марина Овсянникова, прорвавшаяся в прямой эфир с антивоенным плакатом, до этого записала видеообращение. pic.twitter.com/fahgGOjPaV — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

“Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екранів телевізорів, соромно за те, що дозволяла зомбувати російських людей. Ми промовчали у 2014 році, коли все це тільки починалося, ми не вийшли на мітинги, коли Кремль отруїв Навального. Ми просто безмовно спостерігали за цим антилюдським режимом, і зараз від нас відвернувся весь світ. І ще десять поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни. Ми російські люди, які думають і розумні, тільки в наших силах зупинити все це божевілля. Виходьте на мітинги, нічого не бійтеся, вони не можуть пересадити нас усіх”, - закликала вона.

Що відомо про Марину Овсяннікову

Із профілю редакторки телеканалу на Facebook відомо, що вона здобула вищу освіту у Кубанському державному університеті, а також навчалася у Російській академії народного господарства та державної служби при президенті Російської Федерації.

У своєму зверненні вона зазначила, що батько у неї — українець, а мати росіянка, наголосивши, що вони “ніколи не ворогували”.

Під час запису звернення жінка одягла синьо-жовте намисто.

Відомо, що у Марини двоє дітей.

Яке покарання їй загрожує

За оприлюдненою інформацією, Марину Овсяннікову доставили до відділку поліції “Останкіно”. Імовірно, щодо співробітниці “Первого канала” буде складено протокол за статтею 20.3.3 КоАП РФ про “дискредитацію російських збройних сил”.

Як повідомив правозахисник Павло Чиков, до Овсяннікової виїхав адвокат Данило Берман.

Фонд боротьби з корупцією, який організував російський опозиціонер Олеексій Навальний, у Twitter повідомив, що організація готово сплатити штраф, який призначать співробітниці "Первого каналу", яка вийшла в ефір із антивоєнним плакатом. "І будь-якому іншому співробітнику каналу, який вчинить так само", - додали у ФБК.

Відповідно до недавно прийнятого в Росії закону, їй може загрожувати не тільки адмінвідповідальність у вигляді великого штрафу. Якщо її дії слідчі кваліфікуватимуть як кримінальне правопорушення, за цей вчинок Марину Овсяннікову можуть засудити до ув’язнення терміном до 15 років.

Цензура у Росії

У агентстві ТАСС повідомили, що на телеканалі проводять “перевірку у зв'язку з інцидентом із сторонньою у кадрі під час прямого ефіру”

Доступ до запису ефіру на сайті "Первого канала" закрито. При спробі переглянути програму з'являється напис: "На вимогу правовласника заборонено переглядати онлайн після ефіру".

Фото із соцмереж

Водночас навіть ліберальні російські видання, зокрема "Новая газета" замалювали напис на плакаті в руках сміливої жінки.

Реакція в Україні

Тим часом в Україні вже з’явилися перші меми, якими автори коментують вчинок редакторки та висміюють беззубу поведінку ліберальних російських ЗМІ.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, раніше після недільної проповіді в селі Карабаново Костромської області Росії поліцейські затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового Іаонна Бурдіна і склали на нього протокол за антивоєнну проповідь та розміщення на сайті парафії відповідної відозви до росіян.