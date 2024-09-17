Зупинити війну в Україні та запобігти Армагеддону: що пропонують син Трампа та Роберт Кеннеді

На думку Трампа і Кеннеді молодших, "військова лихоманка" в американському зовнішньополітичному істеблішменті є безпідставною і Росія не становить небезпеки для Європи.

Президент США Джо Байден і його віце-прем'єрка Камала Харріс повинні "прямо зараз" скасувати свою "божевільну військову програму" і розпочати прямі переговори з Москвою, щоб запобігти ядерній війні, яка знищить людську цивілізацію.

Про це йдеться у спільній статті Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, юриста з питань екології та захисника громадського здоров'я, та Дональда Трампа-молодшого, виконавчого віцепрезидента Trump Organization, опублікованої The Hill у вівторок, 17 вересня.

У пресі активно обговорюється інформація, що Білий дім розглядає можливість дозволити Україні використати надану НАТО високоточну зброю великої дальності проти цілей у глибині Росії. Таке рішення піддасть світ більшому ризику ядерної пожежі, ніж будь-коли після Карибської кризи.

"У той час, коли американські лідери мали б зосередитися на пошуку дипломатичного виходу з війни, яку ніколи не слід було допускати, адміністрація Байдена-Харріс натомість проводить політику, яку Росія, за словами її офіційних осіб, інтерпретуватиме як акт війни", – зазначають Трамп та Кеннеді.

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На думку деяких американських аналітиків, дозвіл на удари по території РФ не змусить Москву піти на ескалацію конфлікту, а ядерний шантаж Путіна – це блеф, який потрібно викрити. Таку позицію експерти аргументують тим, що Україна вже завдає ударів західною зброєю по території, яку Росія вважає за свою, зокрема по Криму та Курській області, але реакція Москви залишається незмінною.

"Ці аналітики помилково приймають стриманість за слабкість. По суті, вони відстоюють стратегію балансування на грані. Кожна ескалація — від HIMARS до касетних боєприпасів, від танків Abrams до F-16 і ATACMS — наближає світ до грані Армагеддону. Їхня логіка схожа. в тому, що якщо ви підбурюєте ведмедя п'ять разів, а він не реагує, то можна безпечно підбурювати його ще сильніше вшосте. Але така стратегія могла б бути розумною, якби у ведмедя не було зубів", – наголошують автори статті.

Молодших Трампа та Кеннеді, схоже, серйозно лякає наявність у Росії ядерної зброї. І вони закликають "яструбів в адміністрації Байдена" серйозно поставитися до можливості ядерної ескалації та погроз кремлівського диктатора.

"Уявіть собі, якби Росія постачала іншій країні ракети та допомогу в навчанні для завдання ударів углиб американської території. США ніколи б цього не потерпіли. Ми не повинні очікувати, що Росія теж це терпітиме. Ця ядерна гра в "хто перший" зайшла досить далеко. Між запуском американських ракет вглиб російської території та обміном ядерними ударами залишається всього півкроку.

Трамп і Кеннеді вважають, що в російсько-українській війні не порушено жодних життєво важливих інтересів США, тому "ризикувати ядерним конфліктом заради неоконсервативної фантазії про глобальне "повномасштабне домінування" — це божевілля".

При цьому автори наголошують, що "військова лихоманка" в американському зовнішньополітичному істеблішменті є безпідставною і Росія не збирається воювати з усією Європою. Свою впевненість Трамп і Кеннеді аргументують тим, що, по-перше, Кремль має для цього недостатньо сил, а по-друге, його головна мета – зупинити розширення НАТО на схід.

"Давно час деескалувати цей конфлікт. Це важливіше за будь-які політичні питання, про які сперечається наша країна. Ядерна війна означатиме кінець цивілізації, якою ми її знаємо, можливо, навіть кінець людського виду", – попереджають автори.

Вони нагадали, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп присягнув покласти край війні в Україні.

"Але до того часу, як він обійме посаду, може бути вже занадто пізно. Нам потрібно прямо зараз вимагати, щоб Харріс і Байден скасували свою шалену військову програму і розпочали прямі переговори з Москвою", — резюмували Трамп-молодший і Роберт Кеннеді.

Нагадаємо, в уряді України не допускають можливості сценарію завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту чи територіальні поступки Росії.

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