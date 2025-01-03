Зранку 1 січня Київ зупинив транзиту російського газу через територію України. Агресорку РФ таке рішення обурило. Що більше - Москва знайшла винних.

Про це завила речниця російського МЗС Марія Захарова.

РФ вважає, мовляв, відповідальні "за припинення постачання російського газу через Україну" - Сполучені Штати Америки, сама Україна та європейський Союз.

За словами Захарової, такі дії "послаблять економічний потенціал Європи", а також "негативно позначаться на рівні життя європейців". Натомість про наслідки для агресорки Росії представниця міністерства не обмовилася й словом.