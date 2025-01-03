Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зупинка транзиту газу Росії через Україну: Москва відреагувала

Зупинка транзиту газу Росії через Україну: Москва відреагувала

Росія. / Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку 1 січня Київ зупинив транзиту російського газу через територію України. Агресорку РФ таке рішення обурило. Що більше - Москва знайшла винних. 

Про це завила речниця російського МЗС Марія Захарова. 

РФ вважає, мовляв, відповідальні "за припинення постачання російського газу через Україну" - Сполучені Штати Америки, сама Україна та європейський Союз. 

За словами Захарової, такі дії "послаблять економічний потенціал Європи", а також "негативно позначаться на рівні життя європейців". Натомість про наслідки для агресорки Росії представниця міністерства не обмовилася й словом.

Повʼязані теми:

Наступна публікація