Зупинялося серце: у Польщі рятують трирічного хлопчика, який подавився арахісом

У Польщі 3-річний хлопчик знепритомнів після того, як подавився арахісом. Дитина зараз у лікарні, його стан дуже тяжкий.

Про це повідомив речник лікарні в Острові, доктор Адам Стангрет, інформує RMF24.

Інцидент стався у західному польському місті Лешно, що між Вроцлавом та Познанню. Одразу після інциденту викликали медиків.

Бригада швидкої медичної допомоги виявила закупорку дихальних шляхів, що призвело до зупинки серця. В результаті рятувальної операції життєві функції хлопчика були відновлені, але дитину доставити вертольотом до лікарні до Острова.

"Дитина перебуває у дитячій реанімації", – повідомив лікар Адам Стангрет.

Нагадаємо, у польському Любліні 21-річній українці провели унікальну операцію на головному мозку, яка передбачає перебування пацієнта при тямі під час процедури і його комунікацію з медиками. Дівчина не володіє польською мовою, тож з медиками працював перекладач з України, який допомагав пацієнтці виконувати завдання лікарів. Таке в цій лікарні було вперше.

Раніше у польській лікарні Підкарпатського воєводства прокинувся з фармакологічної коми 2,5-річний український хлопчик, травми на тілі якого свідчать, що дитину регулярно били, об нього гасили цигарки та неодноразово ґвалтували. У знущаннях підозрюють його матір та її партнера, яких заарештували. Тяжкі травми загрожують дитині важкою інвалідністю на все життя.

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