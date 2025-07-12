Конгрес США / © Associated Press

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Союзники Дональда Трампа в Сенаті США вимагають розслідувати дії міністра оборони Піта Гегсета, який нібито призупинив надання військової допомоги союзникам, зокрема Україні, без погодження з президентом.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначають джерела видання у Республіканській партії, сенатори вимагають провести ретельне розслідування. Частина з них вважає, що Гегсет міг діяти на власний розсуд через непорозуміння з Білим домом — мовляв, він не розумів намірів Трампа щодо подальшого використання зброї.

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Інші ж припускають, що міністр оборони та його підлеглі навмисне намагалися обійти президента як верховного головнокомандувача, ухвалюючи рішення самостійно. Саме тому в Сенаті наполягають на з’ясуванні обставин.

Одне з джерел у коментарі The Hill заявило, що це «серйозна проблема, яку необхідно буде вирішити».

Один із помічників сенатора-республіканця назвав рішення про зупинку військової допомоги Україні «явно невдалим за багатьма параметрами».

Інше джерело висловило занепокоєння, що призупинення допомоги могло тривати довше, ніж офіційно заявлялося, і що таких випадків могло бути більше.

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«Йдеться не про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, а про Україну», — наголосив співрозмовник.

Крім того, інцидент, за словами джерел, завдав серйозного удару по репутації Трампа та США загалом. Один із сенаторських помічників наголосив, що президент точно не давав вказівки зупиняти допомогу Києву.

Також джерело зауважило, що навряд чи Трамп ризикував би викликати хвилю критики у ЗМІ після саміту НАТО в Гаазі, який мав стати політичною перемогою для нього.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує відновити постачання зброї Україні шляхом продажу її спочатку союзникам по НАТО.

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Ми раніше інформували, що у НАТО прокоментували заяву Трампа про закупівлю зброї для України.