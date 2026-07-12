Зупинилося серце: з'явилися подробиці смерті Ліндсі Ґрема

Ліндсі Ґрем / © Associated Press

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11 липня помер впливовий сенатор-республіканець та близький соратник Дональда Трампа Ліндсі Ґрем.

NBC News з посиланням на отриманий запис поліцейського сканеру повідомляє, що служба екстреної допомоги отримала виклик про зупинку серця у будинку Ґрема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері.

Також відомо, що парамедики несли людину на ношах з дому Грема до машини швидкої допомоги.

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Раніше стало відомо, що увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Ґрем помер після короткої та раптової хвороби. Родина сенатора Ґрема вдячна всім за молитви в цей час і просить поважати її право на приватність у цей надзвичайно важкий період.

Політик помер у віці 71 рік.

Ліндсі Ґрем був послідовним прихильником України у команді Трампа. Він висловлювався на її підтримку у війні з Росією навіть у часи похолодання стосунків між президентами Трампом і Зеленським після скандалу у Білому Домі в лютому 2025 року.

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