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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зупинилося серце: з'явилися подробиці смерті Ліндсі Ґрема

За даними ЗМІ, сенатор помер у своєму будинку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ліндсі Ґрем

Ліндсі Ґрем / © Associated Press

11 липня помер впливовий сенатор-республіканець та близький соратник Дональда Трампа Ліндсі Ґрем.

NBC News з посиланням на отриманий запис поліцейського сканеру повідомляє, що служба екстреної допомоги отримала виклик про зупинку серця у будинку Ґрема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері.

Також відомо, що парамедики несли людину на ношах з дому Грема до машини швидкої допомоги.

Раніше стало відомо, що увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Ґрем помер після короткої та раптової хвороби. Родина сенатора Ґрема вдячна всім за молитви в цей час і просить поважати її право на приватність у цей надзвичайно важкий період.

Політик помер у віці 71 рік.

Ліндсі Ґрем був послідовним прихильником України у команді Трампа. Він висловлювався на її підтримку у війні з Росією навіть у часи похолодання стосунків між президентами Трампом і Зеленським після скандалу у Білому Домі в лютому 2025 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1117
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