- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Зупинився після удару дронів: НПЗ у Волгограді припинив завантаження нафти
НПЗ у Волгограді став третім заводом у Росії, що зупинився після удару безпілотників.
Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів, що почалася два тижні тому і торкнулася як мінімум семи НПЗ.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об’єктах.
Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії, повідомляє Bloomberg.
За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.
Нагадаємо, у російському Волгограді палав НПЗ після атаки дронів. Зі слів місцевої влади, займання та витік нафтопродуктів на об’єкті сталися через падіння уламків БпЛА після атаки.