Світ
50
1 хв

Зупинився після удару дронів: НПЗ у Волгограді припинив завантаження нафти

НПЗ у Волгограді став третім заводом у Росії, що зупинився після удару безпілотників.

Світлана Несчетна
Пожежа на НПЗ "Лукойл" у Волгограді

Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів, що почалася два тижні тому і торкнулася як мінімум семи НПЗ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об’єктах.

Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії, повідомляє Bloomberg.

За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Нагадаємо, у російському Волгограді палав НПЗ після атаки дронів. Зі слів місцевої влади, займання та витік нафтопродуктів на об’єкті сталися через падіння уламків БпЛА після атаки.

