Журналіст взяв інтерв’ю в ШІ-аватара вбитого школяра: виникли суперечки

Журналіст Джим Акоста взяв інтерв’ю в ШІ-аватара Хоакіна Олівера — жертви стрілянини у школі / © скриншот з відео

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Ексголовний кореспондент CNN у Білому домі Джим Акоста опинився в центрі дискусій після того, як поспілкувався з цифровою версією загиблого сім років школяра. Гостем інтерв’ю став аватар Хоакіна Олівера — одного з учнів, які загинули внаслідок масової стрілянини в середній школі Marjory Stoneman Douglas у Паркленді 2018 року.

Про це пише The Guardian.

У відео інтерв’ю видно оцифрованого Олівера — його обличчя відтворене за реальною світлиною та анімоване за допомогою генеративного штучного інтелекту. Хлопець у шапці-біні, з серйозним виразом обличчя. Акоста звертається до нього з питанням: «Що з тобою сталося?»

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«Я ціную твою цікавість. Мене забрала з цього світу стрілянина у школі. Важливо говорити про ці проблеми, щоб створити безпечніше майбутнє для всіх», — відповідає аватар рівним, неприродним голосом.

Розмовляє аватар без інтонації, а його рухи мають неприродний вигляд, ніби це дубляж, а не реальна розмова.

На момент трагедії Хоакіну було 17 років. Його застрелили в коридорі школи. За даними проєкту Since Parkland, юнак любив писати та у День святого Валентина прийшов на заняття з квітами для своєї дівчини. Цього понеділка йому могло б виповнитися 25 років.

Акоста заздалегідь анонсував інтерв’ю у соцмережах як «шоу, яке ви не захочете пропустити» і «унікальну розмову». Зараз він позиціонує себе як незалежного журналіста та веде блог на платформі Substack, після того як у січні покинув CNN.

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Чому інтерв’ю з ШІ-аватаром розкритикували?

Втім, публікація викликала хвилю критики в мережі.

«Є живі люди, які вижили після шкільних стрілянин, з якими ви могли б поговорити — і це були б справжні думки, а не повністю вигадані», — написав один із користувачів Bluesky.

Акоста пояснив у сюжеті, що цифрову версію Хоакіна створили його батьки, а батько хлопця — Мануель Олівер — сам запропонував журналісту провести перше інтерв’ю з аватаром. У самому ролику Акоста звертається до батька: «Я справді відчув, ніби говорив з Хоакіном. Це просто прекрасно».

Мануель Олівер зізнався, що розуміє — це лише цифрова копія, і повернути сина неможливо, однак почувши його голос знову, він сприйняв це як благословення. Також чоловік висловив зацікавленість у подальшому розвитку можливостей штучного інтелекту.

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Технології не вперше використовуються для вшанування жертв стрілянини

Це не перший випадок, коли технології використовуються для вшанування пам’яті жертв Паркленда. Торік родини кількох загиблих запустили ініціативу The Shotline — кампанію автоматичних дзвінків. Голоси шістьох загиблих учнів і вчителів, згенеровані ШІ, телефонували конгресменам із вимогою посилення контролю над зброєю. «Хоакін» також брав участь у проєкті.

«Сьогодні я повернувся, бо мої батьки використали ШІ, щоб відтворити мій голос і зателефонувати вам. Скільки ще дзвінків потрібно, щоб вам стало не байдуже? Скільки мертвих голосів ви маєте почути, перш ніж нарешті дослухаєтеся?» — звучало в повідомленні.

Попри те, що технологія створення віртуальних аватарів ще далека від ідеалу, її використання супроводжується серйозними етичними питаннями. Критики застерігають: втілення цифрових образів реальних людей замість живого голосу може призвести до поширення фейків, шахрайства й дезінформації, розмиваючи межу між реальністю та вигадкою.

До слова, раніше повідомлялося про те, що жителька Великої Британії за 80 000 грн продала права на своє обличчя для створення ШІ-моделі і тепер шкодує про це. Зображення жінки може з’явитися в рекламі будь-якого товару без її згоди і вона не може отримувати гроші за брендові колаборації.