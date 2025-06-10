Журналісти під кулями: як адміністрація Трампа та поліція США тиснуть на незалежні ЗМІ

Протести в США / © Associated Press

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У США знову зафіксовано напади на представників ЗМІ. Під час протестів у Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив гумовою кулею в репортерку Channel Nine Лорен Томасі. Вона висвітлювала акції проти політики депортацій Дональда Трампа, коли офіцер прицільно влучив їй у ногу.

Про це повідомило видання The Conversation.

Австралійська репортерка Лорен Томасі з Channel Nine потрапила під обстріл під час прямого включення. Камера зафіксувала, як офіцер прицільно стріляє їй у ногу, попри те що журналістку було чітко ідентифіковано. Жінка відбулася болем у м’язі, однак випадок викликав широкий резонанс.

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Поліція США вистрілила в журналістку / © 9news

Це — не поодинокий інцидент. За останні три дні щонайменше 30 журналістів стали жертвами перешкоджання професійній діяльності, серед них — співробітник LA Daily News, якого вразили перцевими кульками, та британський фотограф Нік Стерн, якому видалили з ноги пластикову кулю.

У Сполучених Штатах дедалі частіше фіксують випадки тиску на незалежні ЗМІ. Починаючи з перших місяців каденції Дональда Трампа, адміністрація намагалася підірвати довіру до медіа.

Серед дій — спроби обмежити фінансування суспільних мовників, зокрема таких організацій, як «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» та «Радіо Вільна Азія». Згортання фінансової підтримки цих платформ поставило під сумнів їхню подальшу діяльність. Станом на весну вебсайт «Голосу Америки» перестав оновлюватися.

Водночас коли Associated Press відмовилося змінювати назву Мексиканської затоки на «Американську», його журналістам обмежили доступ до Білого дому.

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Також під тиском опинилися великі телемережі — ABC, NBC, CBS. Їхнім ліцензіям на мовлення відкрито погрожували, що може свідчити про спроби впливу на редакційну політику.

Комітет захисту журналістів, який зазвичай фіксує порушення свободи слова у країнах із жорсткими режимами, наприклад Росії, оприлюднив у квітні звіт під назвою «Тривожні дзвіночки: перші 100 днів Трампа посилюють страх за пресу та демократію».

Перша поправка до Конституції США захищає свободу слова й довгий час вважалась основою вільної журналістики. Проте вона працює лише тоді, коли журналістика має реальний, а не символічний захист.

«Тепер, що вражає, мова, яка колись використовувалася для автократій та держав, що не вдалися до успіху, почала з’являтися в оцінках США. Civicus, який відстежує занепад демократій у всьому світі, нещодавно включив США до свого списку спостереження разом із Демократичною Республікою Конго, Італією, Сербією та Пакистаном», — йдеться в матеріалі.

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Раніше ми писали, що поліція США застосувала в Лос-Анджелесі гумові кулі і світло-шумові гранати.