Зусилля Путіна розділити Захід через Україну провалюються - The New York Times

Наразі західні держави загалом єдині у підтримці України у війні та навіть розширили цю підтримку більше, ніж очікували багато аналітиків.

Пропозиція про припинення вогню, яка, здавалося б, була спрямована на розкол єдності Заходу, натомість зустріла ескалацію там.

Про це пише The New York Times.

"Вже не вперше російські лідери замислювалися про можливість деескалації бойових дій в Україні, цього разу у формі 36-годинного припинення вогню, яке мало б відбутися минулих вихідних. Але за схемою, яка вже знайома, західні та українські лідери загалом відхилили цю пропозицію, назвавши її цинічною спробою створити простір для поповнення російських сил", - зазначає джерело.

Аналітики зазвичай поділяють цю точку зору, кажучи, що такі пропозиції, як правило, надходять тоді, коли пауза принесе найбільшу користь позиції Росії на полі бою, а не тоді, коли вони можуть сприяти мирним переговорам чи допомагати цивільному населенню.

Звичайно, навіть коли президент Росії Володимир Путін пообіцяв односторонню паузу в деяких районах, на місці було мало ознак цього, бо бої тривали у звичайному режимі.

"Ця пропозиція також, ймовірно, була задумана як акт пропаганди, спрямований на російську громадськість і, зокрема, на лідерів Православної Церкви, на підтримку яких розраховує Кремль. Москва, яка представила себе захисником православних християн України, заявила, що припинення вогню мало на меті вберегти мирних жителів під час православного Різдва", - зазначає The New York Times.

Неодноразові, хоча й рідко підтверджувані, заяви Путіна про примирення відображають вимір цієї війни: надії глави Кремля зламати підтримку України Заходом, яка зіграла важливу роль у стримуванні вторгнення.

Лідери України розглядають поглиблення фінансової та військової підтримки Заходу як фронт, практично такий же важливий, як і будь-який інший на полі бою. Ця підтримка запобігла українському економічному колапсу, забезпечувала українські сили озброєнням, і допомогла зупинити колись стрімке просування Росії.

Водночас західні економічні антиросійські санкції обмежують її здатність вести війну та послаблюють позиції Путіна всередині країни.

"Іншими словами, підтримка Заходу допомогла перетворити те, що Путін планував як швидку перемогу Росії, на дорогий і непевний крок. Тож він шукає будь-яку можливість зламати цю підтримку. Це включає жести в бік дипломатії, які спрямовані, принаймні частково, на те, щоб викликати розбіжності між країнами Заходу та в їхній внутрішній політиці щодо війни", - пише NYT.

Москва намагалася зобразити українських лідерів як перешкоду миру, сподіваючись, що деякі європейські лідери чи опозиційні партії зрештою погодяться з цим і зменшать свою підтримку військових зусиль України або тиснутимуть на її столицю, щоб там погодилися на припинення вогню і мирні переговори. А на тлі того, що російські війська все ще утримують значні території України, мирні переговори зараз сприяли б зміцненню позицій Кремля.

Тим часом в Офісі президента Володимира Зеленського розповіли, як Росія намагається виправдатися за геноцид проти України.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбувались переговори між Україною та Росією.

За словами радника, у Кремлі справді думали, що тут воює лише "Азов", "Айдар" або "Торнадо" і якщо ці підрозділи знищити, то ніхто не чинитиме спротив.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.