Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія планує закрити повітряний простір над Женевою

У Швейцарії привели аналогію зі Всесвітнім економічним форумом.
На час саміту президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна Швейцарія планує обмежити доступ у повітряний простір над Женевою.
Про це повідомляє NZZ am Sonntag.
Швейцарське федеральне управління цивільної авіації (BAZL) і ВПС країни спільно з іншими відомствами опрацьовують деталі закриття неба.
У виданні відзначили, що це буде "добре налагоджений процес", як під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", силовики оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.
Крім того, влада Швейцарії планують залучити збройні сили до гарантування безпеки в Женеві під час саміту. Поліція кантону Женева вже вирішила взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.