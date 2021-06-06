Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія планує закрити повітряний простір над Женевою

У Швейцарії привели аналогію зі Всесвітнім економічним форумом.

На час саміту президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна Швейцарія планує обмежити доступ у повітряний простір над Женевою.

Про це повідомляє NZZ am Sonntag.

Швейцарське федеральне управління цивільної авіації (BAZL) і ВПС країни спільно з іншими відомствами опрацьовують деталі закриття неба.

У виданні відзначили, що це буде "добре налагоджений процес", як під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", силовики оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.

Крім того, влада Швейцарії планують залучити збройні сили до гарантування безпеки в Женеві під час саміту. Поліція кантону Женева вже вирішила взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.

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