Зустріч Байдена і Путіна: жителів Женеви просять не виходити з дому і перейти на дистанційку

Місцева влада просить жителів Женеви обмежити пересування по місту під час зустрічі.
Жителів Женеви просять залишитися вдома в день зустрічі президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним.
Про це інформує The Local.
Президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві — в знаменитій віллі La Grange, побудованій у XVIII столітті.
У цей день жителів просять перейти на дистанційну роботу і обмежити пересування по місту. Під час зустрічі буде заборонено користуватися безпілотниками і проводити вуличні акції.
Крім того, влада вже опублікували карту закритих для пересування на час зустрічі зон. Це парк Ла Гранж, парк і пляж О-Вів, а також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви і частина акваторії Женевського озера.
Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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