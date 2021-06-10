Зустріч Байдена і Путіна: жителів Женеви просять не виходити з дому і перейти на дистанційку

Місцева влада просить жителів Женеви обмежити пересування по місту під час зустрічі.

Жителів Женеви просять залишитися вдома в день зустрічі президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним.

Про це інформує The Local.

Також читайте У Кремлі розповіли, коли Путін прилетить до Женеви на зустріч з Байденом

Президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві — в знаменитій віллі La Grange, побудованій у XVIII столітті.

У цей день жителів просять перейти на дистанційну роботу і обмежити пересування по місту. Під час зустрічі буде заборонено користуватися безпілотниками і проводити вуличні акції.

Крім того, влада вже опублікували карту закритих для пересування на час зустрічі зон. Це парк Ла Гранж, парк і пляж О-Вів, а також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви і частина акваторії Женевського озера.

Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

Читайте також:

Новини світу: Байден пообіцяв заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету інших країн

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання