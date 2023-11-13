Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: у Білому домі повідомили головну тему переговорів

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що під час зустрічі Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 15 листопада, головною темою стане відновлення військових зв’язків двох держав на найвищому рівні.

Про це він говорив у неділю, 12 листопада, в програмі Face the Nation на американському телеканалі CBS.

“Президент сповнений рішучості домогтися відновлення військових зв’язків. Він вважає, що зв’язок між військовими необхідний для забезпечення того, щоб конкуренція не переросла в конфлікт”, – сказав Джейк Салліван.

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Радник Байдена стверджує, що США прагнуть налагодити лінії комунікації як на найвищому рівні між Пентагоном і Міністерством оборони Китаю, так і на тактично-оперативному рівні, зокрема, в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб “не було помилок, прорахунків чи неправильного спілкування”.

Джейк Салліван також сказав, що двоє лідерів обговорять Іран, зокрема “питання ядерної програми Ірану та загрозу, яку вона становить... а також загрозу, яку Іран становить для регіональної стабільності, і загрозу, яку він становить для американських сил у регіоні”.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня в Сан-Франциско Байден і Сі зустрінуться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Це буде друга особиста зустріч двох лідерів після обрання Байдена в 2020 році. І це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів від 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати захищатимуть Філіппіни у разі будь-якої атаки в Південно-Китайському морі. У відповідь Пекін заявив, що США не мають на це права.

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