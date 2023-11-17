Зустріч Байдена і Сі: про що насправді говорили лідери наддержав — огляд західних ЗМІ

Як американські, так і китайські звіти про зустріч свідчать про незначний прогрес у вирішенні питань, які підштовхнули обидві країни до межі конфлікту.

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін сіли за стіл переговорів у середу, 15 листопада, неподалік від Сан-Франциско, де лідери країн Азії зібралися на щорічний саміт. Минув майже рік з часу їхньої останньої зустрічі на Балі в Індонезії в кулуарах іншого глобального зібрання.

ТСН.ua пропонує вам огляд західної преси про підсумки та ключові меседжі зустрічі двох найвпливовіших лідерів світу.

Оманлива люб’язність?

Окрім офіційної двосторонньої зустрічі, Байден і Сі розділили обід з головними радниками і прогулялися зеленою територією розкішного маєтку, де відбулася їхня зустріч.

Байден сказав після зустрічі, що вона включала в себе “одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми коли-небудь проводили”. Він додав, що вони “триматимуть лінії зв'язку відкритими”, а Сі “готовий підняти слухавку” — не така вже й дрібниця у світі високоризикованої дипломатії з високими ставками між Вашингтоном і Пекіном.

The New York Times акцентує увагу на тому, що Байден продемонстрував повагу до Сі, привітавши його біля входу до Філолі, столітнього особняка з садами, який був обраний як приватне місце для переговорів лідерів двох найбільш важливих військових, технологічних та економічних наддержав світу. Сі також був дуже люб'язним, коли прибув, сказавши Байдену, що “планета Земля достатньо велика” для обох наддержав. Він сказав Байдену, що їхні країни дуже різні, але повинні бути “повністю здатні піднятися над відмінностями”.

Джо Байден і Сі Цзіньпін, 16 листопада 2023

Associated Press називає ще одну потенційну ознаку потепління відносин — те, що Сі пізно ввечері заявив, що Китай надішле нових панд до США після того, як на початку цього місяця були повернуті три панди зі Смітсонівського національного зоопарку у Вашингтоні.

У своїй промові Сі сказав, що хоче “поглибити дружні зв'язки між нашими двома народами”. Сі також сказав, що дізнався, що американці — особливо діти — “дуже неохоче” прощаються з рідкісними і популярними тваринами.

Ключові меседжі зустрічі

The Telegraph називає сім ключових висновків цієї зустрічі.

1. США і Китай відновлять прямі контакти між військовими

Китай розірвав військові контакти після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні 2022 року.

15 листопада лідери двох країн досягли домовленості про відновлення військових контактів. Це означає, що міністр оборони Ллойд Остін поговорить зі своїм китайським колегою, як тільки буде призначена відповідна посада, сказав чиновник. Подібні зустрічі відбудуться на всіх рівнях військового командування.

Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном в маєтку Філолі, 15 листопада 2023 / Фото: Associated Press

За словами чиновника, Байден “дуже чітко дав зрозуміти” Сі, що такі контакти між США і Китаєм мають бути інституціоналізовані, і що вони “не є подарунком чи послугою жодній зі сторін”.

2. Вони не дійшли згоди щодо Тайваню

Байден і Сі провели “тверезу” і “негарячу” дискусію щодо Тайваню, найбільш чутливої теми у відносинах, яка має найбільший потенціал перерости в більш широкий конфлікт. Байден заявив, що він підтвердив політику “одного Китаю” і переконання США в тому, що будь-яке врегулювання має бути мирним. “Я не збираюся цього змінювати, — сказав Байден. — Це не зміниться”.

На пресконференції після зустрічі Байден заявив, що вони з Сі обговорили вибори на Тайвані, і Байден “не очікує жодного втручання” з боку китайського уряду.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, Сі попередив Байдена на саміті, щоб той припинив озброювати Тайвань: “Американська сторона повинна ... припинити озброєння Тайваню і підтримати мирне возз'єднання Китаю”.

Байден, однак, повторив, що США продовжуватимуть озброювати Тайвань як засіб стримування. США зберігали стратегічну невизначеність щодо того, чи будуть вони безпосередньо втручатися для захисту Тайваню в разі вторгнення Пекіна.

3. Китай обмежить виробництво продукції, пов'язаної з фентанілом

Байден і Сі домовилися, що Китай припинить експорт товарів, пов'язаних з виробництвом опіоїду фентанілу, який є основною причиною передозування наркотиків у Сполучених Штатах. “Це врятує життя”, — сказав Байден, додавши, що цінує “відданість” Сі в цьому питанні.

Джо Байден

Згідно з угодою, Китай буде безпосередньо переслідувати конкретні хімічні компанії, які виробляють прекурсори фентанілу, повідомив журналістам високопоставлений американський чиновник. Він пообіцяв “довіряти, але перевіряти” дії Китаю щодо цього наркотику.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи довіряє він Сі у змаганні їхніх спільних зусиль зі скорочення потоку фентанілу, Байден сказав: “Я знаю цю людину, я знаю його спосіб дій ... він був чесним”.

4. Байден попросив Сі використати свій вплив на Іран і Росію

Пекін давно прагне, щоб Вашингтон ставився до нього як до рівного, і Байден використав ці амбіції Сі для вирішення двох руйнівних воєн.

Під час приватної бесіди Байден закликав Сі використати свій вплив для того, щоб спробувати заспокоїти глобальну напруженість, зокрема, спробувати натиснути на Іран, щоб він не розширював конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

Американський чиновник сказав, що Байден говорив здебільшого про це, а Сі переважно слухав, і що ще занадто рано говорити про те, який меседж Китай надсилає Тегерану і як він його сприймає.

Байден також наполягав на тому, щоб Сі продовжував утримуватися від військової підтримки російського вторгнення в Україну.

5. Сі попросив Байдена скасувати санкції та змінити експортний контроль

Сі прибув до Сан-Франциско під час економічних викликів у Китаї, де старіння населення і зростання боргу перешкоджають відновленню країни після пандемії Covid-19.

Згідно з пекінським описом зустрічі, Сі закликав Байдена скасувати санкції і змінити політику щодо контролю за експортом чутливого обладнання.

Сі Цзіньпін

“Придушення технологічного прогресу Китаю — це не що інше, як крок, спрямований на стримування високоякісного розвитку Китаю і позбавлення китайського народу права на розвиток”, — йдеться в повідомленні.

Немає жодних ознак того, що Байден погодиться на такі кроки. Але навіть сама зустріч може “заспокоїти нерви” в Китаї, де з'явилися ознаки скорочення іноземних інвестицій.

6. Байден повторив свою думку, що Сі —диктатор

Байден заявив, що не змінив своєї думки про те, що китайський лідер є диктатором. Наприкінці пресконференції Байдена після зустрічі його запитали, чи дотримується він цієї думки, яку він висловив у червні.

USA is so done



Biden calls Xi a "dictator"



The reaction of Antony Blinken is priceless pic.twitter.com/AX3UFTvyKb — Iran Observer (@IranObserver0) November 16, 2023

“Послухайте, так і є. Він диктатор у тому сенсі, що він керує країною, яка є комуністичною країною, що базується на формі правління, абсолютно відмінній від нашої”, — відповів Байден.

Китайська делегація не відреагувала негайно. Коли Байден зробив аналогічну згадку про диктатора в червні, Китай назвав ці слова абсурдною провокацією.

Під час зустрічі Сі сказав Байдену, що негативне ставлення до Комуністичної партії в США є несправедливим, повідомив журналістам американський чиновник.

7. Сі забув про день народження своєї дружини

Байден і Сі знають один одного багато років, і Байден часто повторює історію їхніх зустрічей, коли вони обидва були віцепрезидентами. Але в 15 листопада настала черга Сі згадати про їхні попередні зустрічі під час коротких публічних виступів, хоча він уникнув прикрас, які Байден зазвичай додає до цієї історії.

“Це було 12 років тому, — сказав Сі. — Я досі дуже яскраво пам'ятаю нашу взаємодію, і це завжди змушує мене багато думати”.

Байден привітав дружину Сі, Пен Ліюань, з днем народження. Байден і Пен святкують день народження 20 листопада.

Американський чиновник, який побажав залишитися невідомим, сказав, що Сі був збентежений і зізнався, що забув про те, що наближається день народження Пен, бо був дуже зайнятий роботою.

Про що не змогли домовитися

Водночас видання The New York Times зазначає: щодо одного з найважливіших питань — заборони використання штучного інтелекту в системах командування і управління їхніми ядерними арсеналами — не було досягнуто жодних формальних домовленостей. Натомість помічники Байдена повідомили, що Джейк Салліван, радник із національної безпеки, продовжить переговори з Ван І, керівником китайського зовнішньополітичного відомства.

Сі стверджував, що справжньою метою Байдена було задушити промислову конкурентоспроможність Китаю, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації. За словами чиновника, Байден дав відсіч, заявивши, що не надасть жодної технології, яку Китай міг би використати у військових цілях.

“Ми перебуваємо в конкурентних відносинах, Китай і Сполучені Штати, — сказав Байден на своїй пресконференції. — Але мій обов'язок полягає в тому, щоб зробити ці відносини раціональними і керованими, щоб вони не призвели до конфлікту. Це те, про що я говорю. Це те, про що йдеться. Знайти місце, де ми можемо зібратися разом і знайти спільні інтереси”.

Насправді, сфер співпраці набагато менше, ніж було всього кілька років тому, коли зустрічі між китайськими лідерами і американськими президентами часто призводили до спільних дій. У середу не обговорювалася Північна Корея, чий арсенал зараз набагато більший, ніж був в епоху американо-китайської співпраці, а спроба Байдена переконати Сі допомогти пом'якшити вплив Ірану не зустріла негайної згоди.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Переговори між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не змінили позицію Пекіна щодо війни в Україні.

Про це під час пресконференції сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у четвер, 16 листопада.

За її словами, Китай і надалі “залишається відданим сприянню переговорів про мир і деескалацію”.

“Дійсно, обидва президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільне занепокоєння, включно із “кризою в Україні” (напад Росії — ред.) та палестино-ізраїльський конфлікт (війну ХАМАСу та Ізраїлю — ред.). Позиція Китаю в обох питаннях чітка й послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості і залишаємося відданими сприянню переговорів про мир і деескалацію”, — наголосила вона.

Спільної заяви не було

Обидва лідери не виступили зі спільною заявою, пише The New York Times. Відбулося лише коротке обговорення найбільш агресивних дій, які впритул наблизилися до катастроф: десятки китайських перехоплень американських літаків, які, як стверджують США, летять у міжнародному повітряному просторі, або протистояння у спірних водах біля Філіппін і Південно-Китайського моря.

“Найкраще, що можна сказати про цю зустріч, це те, що вона взагалі відбулася”

Протягом багатьох місяців Китай звинувачував Америку в спробах стримати його економіку і оточити його територію, пише The Economist. Але в листопаді пропаганда Комуністичної партії змінила тон: замість того, щоб засуджувати цю “нову холодну війну”, вона привітала спільну історію боротьби Америки і Китаю проти Японії у Другій світовій війні, підкресливши роль американських пілотів-винищувачів-добровольців, відомих як “Летючі тигри”.

Державні ЗМІ також нагадали про прихильність Сі Цзіньпіна до пари, яка приймала його в сільській місцевості Айови в 1985 році.

Сі, лідер Китаю, привіз цей дух розрядки до Сан-Франциско на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який приймав президент Джо Байден.

Мабуть, найкраще, що можна сказати про цю зустріч, це те, що вона взагалі відбулася, вважає видання. Зустріч обіцяє відродити звичку говорити напередодні бурхливого року з президентськими виборами на Тайвані та в Америці. Зустріч, можливо, досягла успіху там, де попередня зазнала невдачі, поставивши “підлогу” під суперництвом, хоча випробування на міцність прийде лише з наступною кризою.

Попередні зусилля, розпочаті на полях саміту G20 на Балі минулого року, були збиті з курсу появою над Америкою китайського шпигунського аеростата, який пан Байден наказав збити в лютому.

CNN пише про те, що під час пресконференції міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що зустріч Сі і Байдена, безсумнівно, “стане важливою віхою ... і великою подією в сучасних міжнародних відносинах”. Також він додав, що чотиригодинні переговори віч-на-віч відбулися “на тлі критичного етапу в китайсько-американських відносинах”.

Сі також дотримувався примирливого тону, виступаючи на обіді перед американськими керівниками компаній пізніше того ж дня.

Він сказав присутнім, що найбільш фундаментальне питання, яке формує відносини США і Китаю, полягає в тому, чи є вони суперниками або партнерами.

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