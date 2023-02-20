Зустріч Байдена і Зеленського могла відбутися не в Києві: журналісти з'ясували варіанти

Байдену пропонували кілька варіантів, де б він міг зустрітися з Володимиром Зеленським.

Президенту США Джозефу Байдену пропонували зустріч із главою України Володимиром Зеленським як за межами України, так і в місті більш безпечному, ніж Київ, однак очільник Сполучених Штатів відмовився.

Про це повідомляє видання Rolling Stone із посиланням на інформацію високопоставленого чиновника Білого дому.

"Незважаючи на заяви Білого дому про те, що Байден "не збирається" перетинати кордон України під час своєї поїздки до Польщі, планувати перетин польсько-українського кордону почали понад місяць тому після того, як Байден заявив своїй команді, що хоче публічно висловити солідарність Сполучених Штатів та України, яка воює з Росією. З політичного погляду ця поїздка повинна була відбутися", — сказав Rolling Stone високопоставлений чиновник Білого дому.

За останній рік перша леді Джилл Байден, міністр оборони Ллойд Остін та інші в уряді США здійснили поїздку до охопленої війною країни, тоді як сам президент цього не зробив досі, додає джерело.

Однак у понеділок, 20 лютого, Байден разом із Зеленським відвідав центр української столиці та оголосив про додаткове постачання зброї.

"Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав Україну слабкою, а Захід розділеним. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся", – сказав Байден у заяві.

Президенту США пропонували зустріч із главою України на польсько-українському кордоні та у Львові, який вважають відносно безпечним.

Про це виданню Rolling Stone повідомив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому, безпосередньо обізнаний у цьому питанні.

"Одна з ідей передбачала зустріч Байдена і Зеленського в невідомому місці на польсько-українському кордоні. Інша - проведення зустрічі у Львові, місті на заході України, яке кілька разів зазнавало російських авіаударів з початку повномасштабної війни, але залишається відносно безпечним", – йдеться в повідомленні.

Однак Джо Байден обрав Київ – столицю-символ рішучості України після того, як окупанти спробували та не змогли захопити її на початку повномасштабної війни минулого року.

Додамо, що в понеділок, 20 лютого, президент Джо Байден відвідав Україну з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, демонструючи зухвалу солідарність Заходу з країною, яка все ще веде, як він назвав, "жорстоку та несправедливу війну", за кілька днів до річниці вторгнення Росії.

Очільник США їхав потягом з Польщі до України. Вранці 21 лютого Байден вже прибуде до Варшави, де пробуде два дні.

20 лютого, на тлі прибуття до Києва Джо Байдена, на кордоні України та Польщі кружляє американський військовий літак.

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