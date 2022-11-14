Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: лідери порозумілися щодо заборони ядерної зброї, зокрема в Україні

Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю.
Очільник Сполучених Штатів Джо Байден та президент КНР Сі Цзіньпін зустрілися на Балі сьогодні, 14 листопада, на саміті "Великої двадцятки". Там вони погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися у світі, зокрема в Україні.
Про це повідомили в Білому домі.
Очільники обговорили головні регіональні та глобальні виклики.
"Президент Байден і очільник Сі погодилися, що ядерна війна ніколи не повинна розпочатися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні", - передали у Білому домі.
Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров потрапив до лікарні через проблеми з серцем на Балі.
Саміт G20 - 17 зустріч глав країн "Великої двадцятки", які представляють найбільші економіки у світі, розпочнеться 15 листопада.
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