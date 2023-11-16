Зустріч Байдена та Сі: в ОПУ назвали головний підсумок переговорів лідерів

Переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна продемонстрували, що діалог краще, ніж ескалація чи конфліктність. Щобільше, їхній головний підсумок: Російська Федерація сьогодні не є суб'єктом глобального політичного процесу, як була до повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Росія більше не буде домінувати

За словами Подоляка, те, що РФ більше не суб'єкт, влаштовує і США, які є лідером демократичного табору, до якого належить Україна, і КНР, яка є лідером так званого нейтрального сектору чи глобального півдня.

"Ця зустріч символізує, що глобальна політика має спиратися на правила, на домовленості. А все це не є тим, що сьогодні актуально для Російської Федерації. Тому що Російська Федерація, як суб'єкт, просуває концепцію насилля, концепцію хаосу, нестабільності, відсутності міжнародного права", – зазначив радник голови Офісу президента.

Як ми побачили, продовжив він, для Китаю це не є прийнятним, а для Сполучених Штатів, зрозуміло, це абсолютно неприйнятно.

"І тому це достатньо гарний сигнал для всіх інших, що Російська Федерація не буде більше домінувати в глобальному просторі", – підсумував Михайло Подоляк.

Раніше в ОП пояснили, чому переговори між Байденом та Сі – це погано для РФ і добре для України.

Читайте також: